Google One теперь позволяет бесплатно архивировать данные с iOS или Android смартфонов

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Облачный сервис хранения данных Google One, запущенный в 2018 году, теперь позволяет архивировать данные со смартфонов с iOS или Android совершенно бесплатно. Для этого нужно лишь воспользоваться своей учётной записью Google.

Возможность архивирования данных со смартфонов с Android стала доступна пользователям ещё в прошлом году. Теперь аналогичная функция появилась и на iOS. Приложение сможет архивировать фотографии, видео, контакты, события календаря, консолидируя возможности отдельных сервисов Photos и Drive в рамках единого решения. Android-приложение, которое и ранее позволяло создавать резервные копии файлов со смартфона, теперь будет предлагать такие же функции даже без членства в Google One.

Наряду с резервным копированием файлов, обновлённая версия Google One также упрощает управление хранимыми файлами. Благодаря этому пользователи смогут из единого места управлять файлами, сохранёнными в Drive, Gmail и Photos. Функция управления хранилищем доступна в приложении или через веб-интерфейс.

При регистрации в Google One пользователь бесплатно получает 15 ГБ дискового пространства, а при необходимости хранить больше данных предстоит воспользоваться платными тарифными планами стоимостью от $1,99 в месяц за 100 ГБ.

Источник: The Verge