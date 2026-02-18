tradfi
В Android 17 добавили инструмент DeliQueue: он сделает интерфейс более "плавным"

Вадим Карпусь

В Android 17 додали інструмент DeliQueue: він зробить інтерфейс "плавнішим"

Google рассказала, как в Android 17 планирует сделать работу интерфейса и приложений более плавной. Ключевое изменение заключается в новом механизме DeliQueue, который уменьшает время ожидания между программными потоками. Другими словами, система реже «спотыкается», когда несколько процессов одновременно обращаются к памяти.


Суть проблемы и решение через DeliQueue

В основе Android лежит компонент MessageQueue — это часть системы, через которую приложения выводят свой интерфейс. Раньше программные потоки могли временно блокировать очередь, когда работали с ней. Если один поток задерживался, другие ждали дольше, чем нужно. В итоге часть задач не укладывалась во время, и пользователь видел пропущенные кадры — легкие рывки во время прокрутки или анимации.

Google давно знала об этом ограничении. Решением стал переход к структуре без глобальной блокировки. У Android 17 появился DeliQueue — система, которая вводит точечные ограничения доступа к конкретным участкам памяти вместо блокировки всей очереди.

Google объясняет принцип простой аналогией:


«Это как вытащить квитанцию на кассе деликатесов — ваш номер определяется тем, когда вы пришли, но порядок, в котором вы получаете еду, не обязательно должен совпадать».

То есть порядок обращения определяется моментом появления, но выполнение не обязательно идет строго по очереди. Потоки больше не простаивают в «очереди ожидания», а работают параллельно там, где это возможно. Это уменьшает узкие места и помогает избежать подвисаний.

Согласно внутренним тестам Google, количество пропущенных кадров в приложениях уменьшилось на 4%. В системном интерфейсе и лаунчере показатель еще лучше — минус 7,7%. Это не революция, но заметный шаг вперед в ежедневном пользовании. Кроме этого, приложения будут запускаться немного быстрее.

Разработчикам нужно проверить совместимость своих программ с новой схемой, однако Google уже провела масштабное тестирование и исправила две обнаруженные ошибки.

Сейчас ОС Android 17 уже перешла в стадию бета-тестирования. Владельцы смартфонов Google Pixel могут установить тестовую версию уже сейчас. Кроме более быстрой работы новая версия также предложит обновленный дизайн с эффектом «жидкого стекла».

Источник: androidauthority

