Много скриншотов Android 17: главный экран и меню настроек: главный экран и меню настроек

В ближайшие месяцы Google готовится выпустить следующее крупное обновление Android. Недавно мы сообщали, что компания планирует добавить в дизайн больше эффекта «жидкого стекла». А теперь новая и самая масштабная на данный момент утечка дает первое представление о том, как будет выглядеть Android 17.





По данным Android Authority и 9to5Google, журналисты получили серию скриншотов от инсайдера @romashka, которые якобы демонстрируют раннюю бета-версию Android 17. Судя по опубликованным изображениям, Google существенно обновляет визуальный стиль системы и действительно делает ставку на современные эффекты прозрачности.

Новый подход к дизайну заметен сразу в панели громкости. Вместо сплошного фона она получила полупрозрачную подложку: элементы за ней сильно размываются, значительно интенсивнее, чем в решениях Apple, чтобы текст и пиктограммы оставались читабельными. При этом Google применяет акцентный цвет, который пользователь выбрал в настройках системы, что позволяет лучше интегрировать элементы интерфейса в общий стиль смартфона.

Подобные изменения коснулись и ползунка громкости, и меню выключения питания — оба элемента также получили прозрачный фон. Если в Android 16 прозрачность появилась лишь в отдельных частях интерфейса, в частности в быстрых настройках, то в Android 17 Google, похоже, распространяет этот визуальный стиль на значительно большее количество системных элементов.





Кроме внешних изменений, Google дорабатывает и функциональные инструменты. Запись экрана в Android 17 получает новую логику управления: настройки открываются в плавающем окне, тогда как таймер записи остается в строке состояния. Также появляется возможность зафиксировать конкретное приложение — для этого достаточно зажать его иконку на несколько секунд. Отдельные иконки приложений подверглись редизайну, хотя детали этих изменений пока минимальны.

Сейчас информации о новых функциях Android 17 немного, но источники предполагают, что мобильные геймеры могут рассчитывать на ряд улучшений. Каких именно — Google пока не раскрывает.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: notebookcheck