Google откажется от сторонних файлов cookie в Chrome через год

Google официально объявила о планах постепенно отказаться от сторонних файлов cookie в Chrome, являющихся ключевым аспектом ее инициативы Privacy Sandbox. Поэтапный подход начнется с тестовой группы 1% пользователей в начале 2024 года до полного отказа в третьем квартале 2024 года.

Посторонние файлы cookie – это коды отслеживания, установленные сайтами, они используются преимущественно для онлайн-рекламы и отслеживания поведения пользователей. Они помогают рекламодателям создать профиль ваших интересов, что приводит к более персонализированной рекламе, передает Bleeping Computer. Однако это может привести к потере конфиденциальности.

Решение Google постепенно отказаться от сторонних файлов cookie, необходимых для многих функций, знаменует собой значительное смещение в области конфиденциальности. Цель процесса — уменьшить отслеживание пользователей на сайтах, обеспечивая при этом свободный доступ к основным онлайн-сервисам.

Первоначальный этап тестирования 1%, запланированный на начало 2024 года, имеет решающее значение для выявления и решения проблем совместимости. Google намерена тщательно управлять этим этапом, чтобы избежать значительного влияния на пользовательский опыт.

В течение этого периода Google введет временные решения и средства управления временными исключениями для каждого сайта верхнего уровня в Chrome, чтобы смягчить потенциальные перебои в работе.

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