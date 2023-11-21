Google откажется от сторонних файлов cookie в Chrome через год

Google официально объявила о планах постепенно отказаться от сторонних файлов cookie в Chrome, являющихся ключевым аспектом ее инициативы Privacy Sandbox. Поэтапный подход начнется с тестовой группы 1% пользователей в начале 2024 года до полного отказа в третьем квартале 2024 года.
Посторонние файлы cookie – это коды отслеживания, установленные сайтами, они используются преимущественно для онлайн-рекламы и отслеживания поведения пользователей. Они помогают рекламодателям создать профиль ваших интересов, что приводит к более персонализированной рекламе, передает Bleeping Computer. Однако это может привести к потере конфиденциальности.
Решение Google постепенно отказаться от сторонних файлов cookie, необходимых для многих функций, знаменует собой значительное смещение в области конфиденциальности. Цель процесса — уменьшить отслеживание пользователей на сайтах, обеспечивая при этом свободный доступ к основным онлайн-сервисам.
Google Drive откажется от файлов cookie, чтобы исправить проблемы с загрузкой файлов
Вакансии
Marketing Director League \ Design Agency, Київ
Первоначальный этап тестирования 1%, запланированный на начало 2024 года, имеет решающее значение для выявления и решения проблем совместимости. Google намерена тщательно управлять этим этапом, чтобы избежать значительного влияния на пользовательский опыт.
В течение этого периода Google введет временные решения и средства управления временными исключениями для каждого сайта верхнего уровня в Chrome, чтобы смягчить потенциальные перебои в работе.
Google планирует внедрить более безопасный подход и ожидает, что другие браузеры примут подобные стратегии. Важно понимать, что постепенный отказ от посторонних файлов cookie является значительным изменением для интернета. Цель состоит в том, чтобы разработать решения для защиты конфиденциальности, которые поддерживают динамический и открытый Интернет, балансируя между надежной защитой пользователей и основными функциями.