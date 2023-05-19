В Chrome 115 Google отключит поддержку сторонних cookie для 1% пользователей – обновление выйдет в июле

В июльском обновлении Chrome 115 появится замена файлов cookie – Privacy Sandbox. Релиз позволит компаниям тестировать технологию в более широком масштабе. По умолчанию «песочница» будет отключена, но включить ее можно будет не используя тестовой версии Chrome или флаги. Новую возможность получат не все пользователи браузера. Сообщение в блоге разработчиков содержит более подробную информацию технологиях, которые будут задействованы.
Google заявляет, что отключит стороннst cookie для 1% пользователей Chrome в первом квартале 2024 года. Такой план внедрения разработан при участии Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA), следящего за соблюдением конкуренции. Внедрение технологии для большего количества пользователей потребует дальнейшего сотрудничества с антимонопольными органами.
Также в этом году выйдет обновление, которое должно позволить разработчикам имитировать «прекращение поддержки сторонних файлов cookie в Chrome» для 10% браузеров Chrome, также в целях тестирования.
Google упоминает блокировку сторонних файлов cookie в Chrome с 2020 года. Тогда речь шла о полной блокировке в течение двух лет. Спустя три года отмены сторонних cookie не произошло – предложения компании по замене технологии подверглись критике со стороны конкурентов и защитников конфиденциальности и изучению государственных органов на предмет предоставления Google конкурентных преимуществ.
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Источник: The Verge