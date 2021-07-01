Google отказывается от APK в Play Store — в августе его заменит формат Android App Bundle





Google объявила о существенном изменении правил Play Store, которое коснется разработчиков и впоследствии может оказать большое влияние на всю экосистему приложений Android. Формат APK, который сейчас является стандартным для упаковки файлов-приложений Android, вскоре заменит собственное решение компании — Android App Bundle. Начиная с августа Google будет требовать использовать для новых приложений этот формат (для существующих останется APK).

Официальная страница Android App Bundle рассказывает о ключевых особенностях нового формата. Google выделяет три главные преимущества — уменьшение размеров приложения, упрощение выпуска новых версий и расширенные настройки распространения. Но Google скромно умалчивает, что больше нигде, кроме Google Play, формат Android App Bundles использоваться не будет. И это может ограничить распространение приложений.

Что показательно, Google объявила точные сроки перехода на Android App Bundle через пять дней после анонса Windows 11, в которой появится поддержка Android-приложений. И новейшая операционная система Microsoft будет работать именно с APK-файлами. Это объясняет, почему Microsoft выбрала Amazon Appstore вместо Google Play. С учетом того, что Google и Microsoft не стали продлевать шестилетнее соглашение о снижении конкуренции на рынке поиска и сервисов, нас ждет новый виток противостояния между компаниями.

Еще раз для ясности: требование об использовании специальных контейнеров Android App Bundle распространяется только на новые приложения, тогда как для существующих приложений и частных приложений из Play Console пока можно продолжать использовать формат APK.