Google открыла регистрацию доменов в зоне .dev для всех желающих

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Компания Google ранее обещала открыть регистрацию доменов в зоне верхнего уровня .dev для всех желающих с 28 февраля. Ровно в полночь 1 марта компания открыла регистрацию.

В понимании Google домен .dev — это особое пространство в интернете, посвященное разработчикам и технологиям, которое заинтересованные лица могут использовать для более эффективного продвижения собственных продуктов в широкие массы.

Чтобы зарегистрировать нужное имя в доменной зоне .dev нужно подать соответствующая заявку, воспользовавшись услугами регистратора доменных имен. Можно воспользоваться собственной службой Google Domains, либо же обратиться к любой другому регистратору.

В качестве бонуса Google предлагает бесплатный адрес в домене .dev всем, кто заполнил анкету на участие в розыгрыше билетов на грядущую конференцию разработчиков Google I/O, которая, как нам уже известно, в этом году пройдет с 7 по 9 мая.

Еще одним преимуществом .dev, кроме очевидной возможности получит уникальный и легко запоминающийся адрес, является встроенное HTTPS-шифрование. Google уже переместила многие из своих сайтов, включая web.dev, opensource.dev и flutter.dev, в новую доменную зону. Проверить, свободно ли то или другое доменное имя, можно на сайте get.dev.

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