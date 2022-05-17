Google открывает кампус в Бэй-Вью, построенный полностью по проекту компании

Компания Google открыла кампус для сотрудников в Бэй-Вью после начала строительства в 2017 году. Компания создала это здание самостоятельно.
Одна из самых заметных деталей кампуса крыша, которая сделана из 90 тыс. серебристых солнечных панелей, которые могут генерировать семь мегаватт энергии. Это составляет до 40% всех потребностей здания в энергии. Дополнительно рядом установлены ветряные электростанции, обеспечивающие электричеством всю новую штаб-квартиру в которой кухни имеют электрическое оборудование вместо газового. В кампусе установлены автоматические жалюзи, пропускающие большое количество дневного освещения, и вентиляции, берущая 100% наружного воздуха.
В этом же кампусе находится крупнейшая в США геотермальная установка, помогающая обогревать здание без использования дополнительного топлива. Система поглощает тепло из земли зимой и отдает его в землю летом.
Компания Google недавно выпустила распоряжение о переводе персонала на гибридный график работы, при котором сотрудники должны работать в офисах три дня в неделю.
Подобный график вводит и Apple, что вызвало волну негодования и даже увольнение директора по машинному обучению.