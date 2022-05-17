Google открывает кампус в Бэй-Вью, построенный полностью по проекту компании

Компания Google открыла кампус для сотрудников в Бэй-Вью после начала строительства в 2017 году. Компания создала это здание самостоятельно.

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Одна из самых заметных деталей кампуса крыша, которая сделана из 90 тыс. серебристых солнечных панелей, которые могут генерировать семь мегаватт энергии. Это составляет до 40% всех потребностей здания в энергии. Дополнительно рядом установлены ветряные электростанции, обеспечивающие электричеством всю новую штаб-квартиру в которой кухни имеют электрическое оборудование вместо газового. В кампусе установлены автоматические жалюзи, пропускающие большое количество дневного освещения, и вентиляции, берущая 100% наружного воздуха.

В этом же кампусе находится крупнейшая в США геотермальная установка, помогающая обогревать здание без использования дополнительного топлива. Система поглощает тепло из земли зимой и отдает его в землю летом.

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Компания Google недавно выпустила распоряжение о переводе персонала на гибридный график работы, при котором сотрудники должны работать в офисах три дня в неделю.

Подобный график вводит и Apple, что вызвало волну негодования и даже увольнение директора по машинному обучению.