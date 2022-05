Apple лишилась директора по машинному обучению из-за приказа вернуть сотрудников в офисы после пандемии

Карантинные ограничения в США постепенно снимают и компания Apple опубликовала новые правила по возвращению сотрудников с «удаленки» на рабочие места. Теперь три раза в неделю они должны посещать офис. Многим это не понравилось, в том числе Яну Гудфеллоу, директору по машинному обучению в Apple. После выхода распоряжения он обратился к своим подчиненным с письмом и заявил об отставке.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!

Ian Goodfellow, Apple’s director of machine learning, is leaving the company due to its return to work policy. In a note to staff, he said “I believe strongly that more flexibility would have been the best policy for my team.” He was likely the company’s most cited ML expert.

— Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) May 7, 2022