Apple лишилась директора по машинному обучению из-за приказа вернуть сотрудников в офисы после пандемии

Карантинные ограничения в США постепенно снимают и компания Apple опубликовала новые правила по возвращению сотрудников с «удаленки» на рабочие места. Теперь три раза в неделю они должны посещать офис. Многим это не понравилось, в том числе Яну Гудфеллоу, директору по машинному обучению в Apple. После выхода распоряжения он обратился к своим подчиненным с письмом и заявил об отставке.

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Ian Goodfellow, Apple’s director of machine learning, is leaving the company due to its return to work policy. In a note to staff, he said “I believe strongly that more flexibility would have been the best policy for my team.” He was likely the company’s most cited ML expert. — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) May 7, 2022

Сам Гудфеллоу считает, что его команда более продуктивна дома, чем в офисе, и он ожидал большей гибкости от компании, учитывая высокую производительность во время работы из дома.

«Мы говорим клиентам, насколько хороши наши продукты для удаленной работы, но сами мы не можем использовать их? Как мы можем ожидать, что клиенты воспримут это всерьез? Как мы можем понять, какие проблемы удаленной работы требуют решения, если мы не живем этим?»

Поэтапное возвращение работников в Apple Park началось в апреле. План возвращения выглядел следующим образом:

С 11 апреля – один день в неделю в офисе

Со 2 мая – два дня в неделю

С 23 мая – три дня в неделю.

Несмотря на обращения сотрудников, топ-менеджеры Apple отказались менять план по возвращению в офисы.

Ян Гудфеллоу до прихода в Apple работал научным исследователем в Google Brain. В 2017 году MIT Technology Review внесла Гудфеллоу в ТОП-35 новаторов младше 35 лет, а в 2019 годужурнал Foreign Policy включил его в ТОП-100 глобальных мыслителей.