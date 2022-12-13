Google отложила «казнь» расширений Chrome MV2 после критики и жалоб разработчиков

Google больше не планирует отключать старый стандарт расширений браузера Chrome с января, объявил Симеон Винсент, developer advocate расширений Chrome в компании. В настоящее время компания находится в процессе перехода от стандарта расширений Manifest V2 (MV2) к Manifest V3 (MV3), что должно улучшить безопасность и производительность браузера. Критики перехода утверждают, что MV3 затруднит работу расширений для блокировки рекламы.

Метод MV3 заменяет API, используемый расширениями блокировки рекламы, называемый веб-запросом, на другой, называемый декларативным сетевым запросом. Последнее дает меньше возможностей расширениям, блокирующим рекламу, в попытке минимизировать риски безопасности, но критики утверждают, что метод ограничивает действия, которые законные расширения могут предпринять для защиты конфиденциальности пользователей.

По состоянию на конец сентября Google планировала эксперименты с отключением MV2 в каналах Chrome Canary, Dev и Beta. Начиная с января 2023 года планировалось расширить область применения нового метода, включив его в стабильных версиях браузера в июне 2023 года. Полностью прекратить использование расширений MV2 планировали в январе 2024 года. Но с 9 декабря дальнейшее внедрение откладывается, а сроки последующих действий будут пересмотрены.В своем посте Винсент говорит, что сроки были перенесены, чтобы учесть отзывы разработчиков:

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«Мы услышали ваши отзывы об общих проблемах, связанных с миграцией, в частности о неспособности service worker использовать возможности DOM и текущем жестком ограничении времени жизни расширенного service worker», — пишет он. «Мы смягчаем первое с помощью Offscreen Documents API (добавленного в Chrome 109) и активно ищем решение второй проблемы».

Разработчики расширения Ghostery, ориентированного на конфиденциальность, выступили против перехода на MV3, однако у технологии есть поддержка со стороны Adblock Plus. Блокировка рекламы – деликатная тема для Google, учитывая, что реклама по-прежнему обеспечивает большую часть дохода компании. И стоит учесть, что изменения вносятся в движок Chromium, а не только в Chrome – они способны повлиять на развитие сторонних браузеров: Edge, Vivaldi и Opera и других.

Несмотря на задержку, Google не планирует полностью отказываться от перехода на MV3. Симеон Винсент говорит, что Google объявит об «обновленном плане и графике поэтапного отказа» в марте 2023 года.

Источник: The Verge