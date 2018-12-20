Google Photos в два раза поднял лимит для личных альбомов Live Albums. Теперь в них можно хранить до 20 тыс. фото и видео

В начале октября в сервисе Google Photos появилась новая и достаточно полезная функциональность с говорящим названием Live Albums («Живые альбомы»), ответственная за автоматическое обновление альбомов с фотографиями определенных людей (например, семьи) и домашних животных.

Сразу же было ясно, что многие пользователи будут часто упираться в установленный Google лимит в 10 тыс. фото и видео для личных альбомов, особенно с учетом предоставляемого Google Photos бесплатного безлимитного пространства для хранения для фотографий и видеороликов в несколько сжатом виде. На радость таким пользователям и всем остальным Google повысила лимит хранения фото и видео в личных альбомах вдвое — до 20 тыс. файлов. То есть, в личные альбомы теперь можно загружать столько же фото и видео, как в общие.

Не посвящая этому событию отдельного пресс-релиза, Google просто отобразила изменения на официальном сайте техподдержки.

С новым лимитом в 20 тыс. фото и видео пользователи Google Photos теперь должны гораздо реже испытывать неудобства, и получать предупреждения об отключении живого альбома из-за переполнения. Это если говорить о положительной стороне изменений. Что же касается негативной составляющей, теперь пользователи будут гораздо реже наводить порядок и когда они достигнут лимита в 20 тыс., то наверняка предпочтут создание нового альбома с теми же настройками очистке старого.

Напомним, с 6 декабря Google Photos отменила неограниченное пространство для определенных форматов видео.

Источник: androidpolice и Google