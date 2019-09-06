Google Pixel 4 показался на видео со всех сторон

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В интернете появилось видео, на котором показан со всех сторон предстоящий смартфон Google Pixel 4 или, возможно, Pixel 4 XL. Это подтверждает предыдущие утечки относительно внешнего вида устройства и раскрывает некоторые детали, например, симметричные отверстия для динамиков на нижнем его торце или кнопку питания, выделенную цветом.

К сожалению, видео снято в классической манере: очень короткое, малоинформативное и в плохом качестве. Судя по всему, источником утечки выступил малазийский ритейлер.

Компания Google уже частично раскрыла дизайн Pixel 4, но только задней панели смартфона. Это видео демонстрирует экран без вырезов и отверстий, а также область над дисплеем, которая заметно шире, чем рамки по бокам и внизу. Как уже достоверно известно, там будут располагаться фронтальная камера, система датчиков для распознавания по лицу и датчик движений Soli для управления жестами на расстоянии.

На обратной стороне смартфона в левом верхнем углу находится квадратный блок основной камеры с тремя датчиками и вспышкой. Также можно отметить кнопку питания, выделенную белым цветом и отсутствие разъёма 3,5 мм для наушников.

Буквально одновременно с этим роликом появилось ещё одно видео. На этот раз в белом цвете и в рабочем режиме. Оно тоже короткое, но даёт лучшее представление о толщине рамок.

Презентация смартфонов Pixel 4 традиционно ожидается в начале октября.

Источник: The Verge