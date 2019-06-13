Google показала настоящий дизайн смартфона Pixel 4. Он действительно получит «квадратную» камеру на задней панели





После огромного количества рендеров и изображений разной степени достоверности мы наконец-то можем взглянуть на то, как на самом деле будет выглядеть следующий флагманский смартфон Google Pixel 4, который выйдет в октябре этого года. Официальное изображение грядущей новинки опубликовала сама Google на своей страничке в Twitter. Таким своеобразным способом компания отреагировала на бурлящие вокруг ее следующего смартфона слухи.

На опубликованном Google изображении смартфон Google Pixel 4 повернут тыльной стороной. И здесь можно отметить два ключевых момента: новое исполнение основной камеры и отсутствие сканера отпечатков пальцев. Касательно первого момента можно вспомнить, что буквально позавчера на канале Unbox Therapy вышло видео, демонстрирующее металлические «слепки» смартфонов Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL. Такие обычно используются производителями аксессуаров при создании чехлов для новых смартфонов. Теперь же можно констатировать, что этот ролик отражал реальный дизайн смартфонов Pixel 4. То есть, новые смартфоны Google получат квадратный блок основной камеры, расположенный в левом верхнем углу задней панели. Точно такое же решение приписывают новым смартфонам Apple iPhone XI линейки 2019 года. И как тут не вспомнить о смартфонах Huawei Mate 20, вышедших в прошлом году. Ведь именно Huawei первой использовала квадратный блок основной камеры в своих смартфонах. В случае Pixel 4 в квадратном модуле заключены две камеры, вспышка и еще два каких-то сенсора. Один из них, возможно, датчик глубины, а второй, вероятно, микрофон.

Что же касается отсутствия сканера отпечатков пальцев на задней панели, вероятнее всего, этот элемент переместится под поверхность экрана, либо же будет встроен в кнопку питания на боковой грани.

Увы, каким точно будет дизайн лицевой панели Google Pixel 4 пока неясно. Но последние слухи указывают на то, что в четвертом поколении смартфонов Pixel компания откажется от спорной «челки» и использует для новых моделей традиционный экран без каких-либо вырезов с узкими рамками. Также упоминается система распознавания лиц наподобие Face ID смартфонов Apple iPhone.

Наконец, ходят слухи о том, что в Pixel 4 дебютирует технология Project Soli. Последняя представляет собой микро-радар для отслеживания и распознавания жестов пальцами. Предполагается, что эта технология принесет новые способы взаимодействия с устройством при соответствующих сценариях, например, когда оно будет лежать на столе или станции беспроводной зарядки.

На этом подробности об Pixel 4 заканчиваются. Но будем надеяться, что в ближайшее время появится больше данных об этой модели.

Повторимся, официальный анонс Google Pixel 4 ожидается в октябре этого года.

Источник: Google и The Verge