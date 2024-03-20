Google Pixel 8A, вероятно, получит более яркий дисплей с поддержкой частоты 120 Гц

Инсайдер Камила Войцеховская поделилась новыми подробностями о будущем смартфоне Google Pixel 8A. Ожидается, что это устройство получит дисплей с частотой обновления 120 Гц (по сравнению с 90 Гц у Pixel 7A) и повышенной яркостью.

Войцеховская утверждает, что следующая модель в линейке бюджетных телефонов Pixel будет иметь 1400 нит пиковой яркости, по сравнению с 1000 нит в 7A, а также ограниченную поддержку выхода DisplayPort через USB-C. В то же время не ожидается улучшения камеры, поскольку сказано, что Google перенесет камеры прошлого года на 8A.

Предыдущие утечки предполагали, что Pixel 8A получит обновленные закругленные углы, как у Pixel 8, и чип Tensor G3. Смартфон сохранит 6,1-дюймовый размер дисплея, как у 7A. Новая публикация Войцеховской подтверждает эти предыдущие утечки. Также модели Pixel 8A приписывают наличие 256 ГБ внутреннего хранилища. В совокупности все эти изменения, по слухам, могут сделать Pixel 8A похожим на меньшую и более дешевую версию Pixel 8.

Google предоставила версии Pixel 8 доступ к меньшему количеству функций ИИ, чем Pixel 8 Pro. Войцеховская говорит, что процессор Tensor G3 в новом 8A будет горячее, чем G3, который управляет Pixel 8. Поэтому возникает вопрос, сколько функций искусственного интеллекта будет открытым для владельцев более дешевого телефона. Не получится ли так, что доступный Pixel 8A станет более интересной покупкой, чем стандартный Pixel 8?

Как ожидается, официальный анонс смартфона Pixel 8A состоится во время проведения конференции Google I/O 2024, запланированной на 14 мая.

Источник: The Verge

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