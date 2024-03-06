Pixel 8a получит версию на 256 ГБ и более высокую цену, чем у предшественника — СМИ

Будущий смартфон Pixel 8a получит новую версию с увеличенным хранилищем — 256 ГБ. Осведомленные источники также сообщают, что устройство будет доступно в четырех цветах, как и Pixel 7a.

Однако Pixel 8a будет дороже предшественника. Цена Pixel 7a составляет $499, а новой модели Pixel 8a приписывают ценник €569,90, что равняется примерно $618. Версия с увеличенным объемом хранилища окажется еще дороже ─ €630 (около $684). В таком случае «бюджетный» Pixel 8a не слишком будет отличаться в плане цены от обычного Pixel 8 с ценой $699. Хотя цена еще может измениться.

Pixel 8a будет доступен в цветах обсидиан (черный), фарфор (бежевый), бей (светло-голубой) и мятный (светло-зеленый). Прошлогодний Pixel 7a также выпускался в четырех цветах, но только в версии со 128 ГБ встроенной памяти. Единственным вариантом разнообразия была версия с поддержкой 5G mmWave, которую предлагают некоторые операторы на $50 дороже. Сейчас говорится, что только черная версия телефона будет иметь вариант с хранилищем емкостью 256 ГБ.

Предыдущие утечки указывали, что 8a будет иметь похожий форм-фактор и дизайн, как у других уже выпущенных телефонов Pixel 8. Также вероятно он получит тот же чип Tensor G3 и 8 ГБ оперативной памяти, как и Pixel 8. Отличия будут проявляться в размерах. По слухам Pixel 8a будет иметь 6,1-дюймовый дисплей.

Источник: The Verge

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