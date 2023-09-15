Google под давлением критики увеличивает сроки автообновления Chromebook — с 8 до 10 лет

С 2024 года устройства Chrome OS смогут получать автоматические обновления безопасности в течение 10 лет после выпуска.

Chromebook, выпущенные в 2021 году или позже, получат обновление; а владельцы более старых устройств получат возможность активировать их.

«Все платформы Chromebook будут теперь получать регулярные автоматические обновления в течение 10 лет», — говорится в сообщении в блоге Google.

До этого Google гарантировала 8 лет автоматического обновления для Chromebook, но отсчет начинается с момента, когда компания сертифицирует устройство, а не в момент, когда оно попадает в руки пользователя. Поскольку школам и предприятиям нужно время для приобретения, получения, настройки и развертывания новых парков компьютеров, на практике они обычно используются 4-5 лет.

Отчет, опубликованный Образовательным фондом исследовательской группы общественных интересов США, в начале этого года вызвал много дискуссий по поводу влияния ChromeOS на окружающую среду в образовательном пространстве. По его оценкам, «удвоение срока службы Chromebook может привести к экономии $1,8 млрд для налогоплательщиков». И хотя Google добавила лишь 2 дополнительных года, это, безусловно, шаг в правильном направлении, который может сэкономить деньги клиентов и уменьшить электронные отходы.

Google также отмечает в своем пресс-релизе, что «даже если Chromebook больше не получает автоматических обновлений, он все еще имеет мощные встроенные функции безопасности». Также компания выпускает обновление своей программы по ремонту Chromebook, которая позволит техникам исправлять программное обеспечение без физического USB-ключа. По оценкам компании, это ускорит восстановление программного обеспечения на «более чем 50%».

В ближайшие месяцы появятся и дополнительные функции для улучшения энергоэффективности Chromebook, включая адаптивную зарядку (которая уже некоторое время доступна в Canary) для сохранения заряда батареи и новый режим энергосбережения.

Для сравнения: средний Mac получает обновление macOS в течение 7 лет, а Windows в течение 10 лет (но можно установить Windows (и обновить его) на устройствах, выпущенных еще в 2000-х годах).

Google ранее заявляла, что даты автообновления непросто изменить, поскольку они «зависят от многих поставщиков аппаратного и программного обеспечения, работающих с Google, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности и поддержание стабильности». Впрочем, в 2020 году срок автоматического обновления Chromebook уже продлевали с 5 до 8 лет.

Источник: The Verge, Ars Technica