Ремонту не подлежат — миллионы хромбуков, закупленные школами США во время пандемии, «прожили‎» всего 3 года

В 2020 году, в начале пандемии, когда учебные заведения были вынуждены перейти на дистанционную работу – школы США закупили миллионы ноутбуков и в основном обратились к устройствам на базе ОС Chrome. Однако по данным исследовательской образовательной организации U.S. PIRG значительная часть этих хромбуков уже вышла из строя, а ремонт оказался слишком дорогим.

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В исследовании PIRG указано, что хромбуки труднее обновлять и ремонтировать, чем ноутбуки с ОС Windows – в частности из-за отсутствия или слишком большой цены некоторых запчастей (экранов, шарниров, клавиатур). Например, исследователи обнаружили, что в интернете нет в наличии почти половины клавиатур Chromebook от Acer, а треть из остатка стоит от $89,99 или больше (почти половина стоимости типичного Chromebook за $200).

Сообщается, что некоторые школы приобрели дополнительные партии хромбуков только для того, чтобы получить необходимые детали.

«Эти большие затраты могут заставить школы пересмотреть выбор Chromebook как стратегию экономии», — говорится в отчете.

Еще одна проблема – дата завершения автоматического обновления Chromebook (то, на что пользователи жаловались годами). Сейчас Google предоставляет 8 лет автообновления для хромбуков, но отсчет начинается с момента, когда компания сертифицирует устройство, а не в момент, когда оно попадает в руки пользователя. Пока учебное заведение приобретет и настроит их, может пройти половина этого срока – то есть период автообновлений уменьшается до 4-5 лет.

«Через несколько лет после начала использования устройств школы остаются с коробками компьютеров с рабочими компонентами, которые превращаются в электронный мусор, и вынуждены покупать новые ноутбуки», — пишут в отчете.

По оценкам PIRG, если бы срок годности 31,8 млн приобретенных в 2020 году хромбуков был вдвое больше – это бы помогло сократить выбросы CO2e на 4,6 млн тонн (эквивалент выведению 900 тысяч автомобилей с дорог в течение года).

Исследовательская группа рекомендует Google продлить срок действия автоматического обновления для всех моделей до 10 лет после даты их запуска, сделать компоненты устройств более стандартизированными и производить «не менее 10% запасов» запчастей.

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Также Google советуют отменить отказ от удаленного управления Chromebook и установить удаленные операционные системы (в частности, Linux), что сделает перепродажу ноутбуков более привлекательной для пользователей.

«Выбор операционной системы — это не только право потребителя, он увеличит стоимость перепродажи и повторного использования ноутбука на годы», — пишут авторы исследования.

Представитель Google Питер Ду в комментарии The Verge сказал, что срок автоматического обновления и так продлили (с пяти лет в 2016-м до восьми в 2020-м году), и компания работает с партнерами по использованию компонентов, которые легче ремонтировать, а также над созданием производственных процессов с меньшим количеством выбросов.