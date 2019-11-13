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Google, подвинься. Минобрнауки представило сервис Open Ukrainian Citation Index для поиска научных данных

Google, подвинься. Минобрнауки представило сервис Open Ukrainian Citation Index для поиска научных данных

Google, подвинься. Минобрнауки представило сервис Open Ukrainian Citation Index для поиска научных данных


Около года назад Google запустила специальный инструмент Dataset Search, облегчающий поиск научных данных. На этой неделе Министерство образования и науки Украины (МОН) представило альтернативу Google Dataset Search. Проект называется Open Ukrainian Citation Index (OUCI). Сервис работает в тестовом режиме, кроме украинского поддерживается также английский язык, а опробовать его можно по ссылке.

OUCI — это поисковая система и база данных научных цитирований, которые поступают от всех изданий, поддерживающих Initiative for Open Citations. Сейчас инициативу поддерживает большинство ведущих научных издателей мира.

Результаты поиска можно сортировать и настраивать, чтобы найти именно то, что вам нужно. Например, есть полезный фильтр ISSN для отсеивания публикаций конкретных изданий, наряду с множеством критерий, позволяющий уточнить запрос (журнал, издание, год публикации, цитирование, аннотация и т.д.).

Сейчас в базе OUCI есть 109 млн публикаций по всему миру, в том числе собраны метаданные 1329 украинских изданий от 240 издателей.

Презентація проєкту Open Ukrainian Citation Index за участі першого заступника Міністра Yuriy PolyukhovychOUCI – новий сервіс для пошуку та аналізу наукових цитувань вчених.Розробники проєкту розкажуть, навіщо потрібен та як працюватиме OUCI, чим буде корисний сервіс для різних цільових аудиторій – дослідників, викладачів, представників бізнесу, грантодавців, працівників редакцій наукових журналів, бібліотекарів, освітніх та наукових управлінців.

Опубліковано Міністерство освіти і науки України Вівторок, 12 листопада 2019 р.

От других подобных сервисов OUCI отличается тем, что он является полностью некоммерческим, то есть доступ к нему бесплатный и открыт для всех. В то же время наполнение базы происходит по прозрачным принципам, а сама она имеет понятный механизм защиты от манипуляций с цитированиями, подчеркивают в ведомстве.

«Любую метрику в Украине или мире можно использовать некорректно. И проблема здесь — не в базах данных или инструментах, а в людях, которые неправильно интерпретируют наукометрические показатели. В отличие от других баз цитирований, что индексируют непроверенные документы и цитирование, например, из статей в региональных газетах, наполнение базы OUCI является прозрачным. Это позволяет выявлять неэтичные манипуляции с научного цитирования», — пояснил руководитель проекту, заместитель директора Государственной научно-технической библиотеки (ГНТБ) Сергей Назаровец.

Важно отметить, что государство не выделяло никаких дополнительных ресурсов на создание сервиса. Вся работа велась в рамках стандартного финансирования научной деятельности ГНТБ, результатом которой и стал этот проект.

Остается добавить, что OUCI стал первым элементом будущей Национальной научно-информационной системы — URIS (Ukrainian Research Information System). Ее создание является одним из приоритетов МОН на 2020 год.

Источник: МОН

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