Google, подвинься. Минобрнауки представило сервис Open Ukrainian Citation Index для поиска научных данных

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Около года назад Google запустила специальный инструмент Dataset Search, облегчающий поиск научных данных. На этой неделе Министерство образования и науки Украины (МОН) представило альтернативу Google Dataset Search. Проект называется Open Ukrainian Citation Index (OUCI). Сервис работает в тестовом режиме, кроме украинского поддерживается также английский язык, а опробовать его можно по ссылке.

OUCI — это поисковая система и база данных научных цитирований, которые поступают от всех изданий, поддерживающих Initiative for Open Citations. Сейчас инициативу поддерживает большинство ведущих научных издателей мира.

Результаты поиска можно сортировать и настраивать, чтобы найти именно то, что вам нужно. Например, есть полезный фильтр ISSN для отсеивания публикаций конкретных изданий, наряду с множеством критерий, позволяющий уточнить запрос (журнал, издание, год публикации, цитирование, аннотация и т.д.).

Сейчас в базе OUCI есть 109 млн публикаций по всему миру, в том числе собраны метаданные 1329 украинских изданий от 240 издателей.

Презентація проєкту Open Ukrainian Citation Index за участі першого заступника Міністра Yuriy PolyukhovychOUCI – новий сервіс для пошуку та аналізу наукових цитувань вчених.Розробники проєкту розкажуть, навіщо потрібен та як працюватиме OUCI, чим буде корисний сервіс для різних цільових аудиторій – дослідників, викладачів, представників бізнесу, грантодавців, працівників редакцій наукових журналів, бібліотекарів, освітніх та наукових управлінців. Опубліковано Міністерство освіти і науки України Вівторок, 12 листопада 2019 р.

От других подобных сервисов OUCI отличается тем, что он является полностью некоммерческим, то есть доступ к нему бесплатный и открыт для всех. В то же время наполнение базы происходит по прозрачным принципам, а сама она имеет понятный механизм защиты от манипуляций с цитированиями, подчеркивают в ведомстве.

«Любую метрику в Украине или мире можно использовать некорректно. И проблема здесь — не в базах данных или инструментах, а в людях, которые неправильно интерпретируют наукометрические показатели. В отличие от других баз цитирований, что индексируют непроверенные документы и цитирование, например, из статей в региональных газетах, наполнение базы OUCI является прозрачным. Это позволяет выявлять неэтичные манипуляции с научного цитирования», — пояснил руководитель проекту, заместитель директора Государственной научно-технической библиотеки (ГНТБ) Сергей Назаровец.

Важно отметить, что государство не выделяло никаких дополнительных ресурсов на создание сервиса. Вся работа велась в рамках стандартного финансирования научной деятельности ГНТБ, результатом которой и стал этот проект.

Остается добавить, что OUCI стал первым элементом будущей Национальной научно-информационной системы — URIS (Ukrainian Research Information System). Ее создание является одним из приоритетов МОН на 2020 год.

Источник: МОН