Google предлагает бороться с зависимостью от смартфона с помощью трёх новых приложений





Смартфоны основательно вошли в жизнь современного человека и требуют всё больше внимания к себе. Чтобы решить проблему чрезмерного использования смартфонов, компания Google добавила в Play Store три новых приложения, созданных силами подразделений Special Projects — Experiments и Google Creative Lab.

Приложение Envelope является наиболее концептуальным среди всех новинок. Идея состоит в том, чтобы трансформировать смартфон Pixel 3a (другие устройства пока не поддерживаются) в обычный функциональный мобильный телефон. Для такой трансформации мобильного устройства потребуется распечатать специальный конверт-контейнер для смартфона, который почти полностью покроет его, за исключением сканера отпечатков пальцев и основной камеры. Водрузим такой импровизированный чехол на смартфон, пользователь лишится доступа ко многим функциям и возможностям аппарата. Фактически, в его распоряжении останется возможность совершать и принимать звонки, просматривать время, снимать фотографии и видео. А вот построить композицию кадра или просмотреть отснятый материал уже не получится, так как дисплей закрыт слоем бумаги. Взаимодействие с устройством в таком режиме осуществляется с помощью точек света, испускаемых дисплеем и подсвечивающих определённые элементы бумажного чехла-конверта. Правда, в таком случае возникает вопрос – зачем покупать дорогой смартфон и не пользоваться возможностями, которые он предлагает? Не проще ли изначально купить обычный телефон для базовых задач.

Два других приложения – Activity Bubbles и Screen Stopwatch – имеют сходные возможности, но различную реализацию. Они представляют собой живые обои, которые отслеживают обращение пользователя к дисплею смартфона на протяжении всего дня. При этом Screen Stopwatch выводит на экран большой секундомер, который ведёт учёт времени активной работы дисплея.

Activity Bubbles тоже учитывает время активности дисплея, но иным способом. Каждый раз при разблокировке смартфона появляется новый пузырёк. Он постоянно растёт и расширяется. Его окончательный размер зависит от продолжительности сессии работы с мобильным устройством. В конце дня можно видеть уникальный узор, наглядно демонстрирующий количество разблокировок смартфона и продолжительность каждого сеанса.

Приложения Envelope, Activity Bubbles и Screen Stopwatch доступны для бесплатной загрузки в Play Store.

Источник: gsmarena