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Google предлагает бороться с зависимостью от смартфона с помощью трёх новых приложений

Google предлагает бороться с зависимостью от смартфона с помощью трёх новых приложений

Google предлагает бороться с зависимостью от смартфона с помощью трёх новых приложений


Смартфоны основательно вошли в жизнь современного человека и требуют всё больше внимания к себе. Чтобы решить проблему чрезмерного использования смартфонов, компания Google добавила в Play Store три новых приложения, созданных силами подразделений Special Projects — Experiments и Google Creative Lab.

Приложение Envelope является наиболее концептуальным среди всех новинок. Идея состоит в том, чтобы трансформировать смартфон Pixel 3a (другие устройства пока не поддерживаются) в обычный функциональный мобильный телефон. Для такой трансформации мобильного устройства потребуется распечатать специальный конверт-контейнер для смартфона, который почти полностью покроет его, за исключением сканера отпечатков пальцев и основной камеры. Водрузим такой импровизированный чехол на смартфон, пользователь лишится доступа ко многим функциям и возможностям аппарата. Фактически, в его распоряжении останется возможность совершать и принимать звонки, просматривать время, снимать фотографии и видео. А вот построить композицию кадра или просмотреть отснятый материал уже не получится, так как дисплей закрыт слоем бумаги. Взаимодействие с устройством в таком режиме осуществляется с помощью точек света, испускаемых дисплеем и подсвечивающих определённые элементы бумажного чехла-конверта. Правда, в таком случае возникает вопрос – зачем покупать дорогой смартфон и не пользоваться возможностями, которые он предлагает? Не проще ли изначально купить обычный телефон для базовых задач.

Google предлагает бороться с зависимостью от смартфона с помощью трёх новых приложений

 

Два других приложения – Activity Bubbles и Screen Stopwatch – имеют сходные возможности, но различную реализацию. Они представляют собой живые обои, которые отслеживают обращение пользователя к дисплею смартфона на протяжении всего дня. При этом Screen Stopwatch выводит на экран большой секундомер, который ведёт учёт времени активной работы дисплея.

Google предлагает бороться с зависимостью от смартфона с помощью трёх новых приложенийActivity Bubbles тоже учитывает время активности дисплея, но иным способом. Каждый раз при разблокировке смартфона появляется новый пузырёк. Он постоянно растёт и расширяется. Его окончательный размер зависит от продолжительности сессии работы с мобильным устройством. В конце дня можно видеть уникальный узор, наглядно демонстрирующий количество разблокировок смартфона и продолжительность каждого сеанса.

Приложения Envelope, Activity Bubbles и Screen Stopwatch доступны для бесплатной загрузки в Play Store.

Источник: gsmarena

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