Функция Nearby Share (аналог AirDrop для Android) может также появиться в Chrome и Chrome OS

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Как сообщают осведомлённые источники, функция для обмена файлами, которая должна в скором времени появиться в ОС Android, также будет доступной и на других платформах, таких как Chrome и Chrome OS.

Отметим, такая функция напоминает AirDrop и фигурирует под названием Nearby Share (также упоминается название Nearby Sharing). Она позволит пользователям Android-устройств напрямую обмениваться фотографиями, ссылками и другими файлами с другими устройствами, аналогично тому, как работает AirDrop в macOS и iOS.

Стало известно, что данная функция начала появляться в настройках в последних сборках операционной системы Chrome OS в канале Canary.

По данным XDA Developers, ответ Google на AirDrop, который изначально назывался Fast Share, разрабатывался более года. Ожидается, что новая функция будет доступна через Google Play. Кроме того, анализ кода позволяет предположить, что оно будет работать не только на мобильных устройствах с ОС Android, но также на устройствах Chromebook и других компьютерах с установленным браузером Google Chrome.

Ранее в этом году уже появлялось видео, демонстрирующее работоспособность функции Nearby Share/Sharing в Android-устройствах и наличие соответствующего пункта в меню быстрой настройки. Однако пока что нет официальной информации о том, когда эта функция появится на устройствах пользователей.

Источник: The Verge