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На смартфонах Samsung Galaxy вскоре появится функция Quick Share, аналогичная Apple AirDrop

На смартфонах Samsung Galaxy вскоре появится функция Quick Share, аналогичная Apple AirDrop

На смартфонах Samsung Galaxy вскоре появится функция Quick Share, аналогичная Apple AirDrop


В сети появились подробности о новейшей программной разработке Samsung с говорящим названием Quick Share — это функция для простого и безопасного обмена данными для смартфонов и планшетов Galaxy, аналогичная Apple AirDrop.

Судя по описанию, по аналогии Apple AirDrop и недавно представленной функциональностью от Vivo, Oppo и Xiaomi работа Samsung Quick Share завязана на Bluetooth и Wi-Fi P2P (Peer to Peer). Первый используется для быстрого сопряжения, а второй — непосредственно для передачи данных. Соединение, с большой долей вероятности, будет защищено брандмауэром, а файлы при передаче будут зашифрованы. Другие существующие решения используют только Bluetooth или комбинацию Bluetooth и NFC, но Wi-Fi определенно выигрывает, поскольку позволяет передавать файлы дальше и быстрее.

Энтузиасты сообщества XDA Developers получили APK-файл ПО Quick Share от кого-то, имеющего доступ к Galaxy S20+. Они смогли установить приложение и на Galaxy Note 10+, но передача файлов не работала, что неудивительно, учитывая, что конкретно этот APK не предназначен для этой модели.

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Работать Quick Share будет так же, как и другие подобные технологии обмена данными с устройствами поблизости. Для предотвращения случайных связей Samsung предусмотрели соответствующий механизм. После его активации приниматься будут только запросы от пользователей Samsung Social из списка контактов, остальные будут блокироваться автоматически.

В то же время Samsung Quick Share предложит больше возможностей по сравнению с AirDrop. Можно будет временно загружать файлы в Samsung Cloud со своего смартфона или планшета, чтобы передавать их на другие совместимые устройства, например, умные телевизоры. В случае Samsung, которая является одним из крупнейших производителей телевизоров, это весьма полезная возможность.

Очевидно, что Samsung собирается запустить Quick Share вместе серией Galaxy S20 в следующем месяце. В то же время, скорее всего, в конечном итоге эту функцию получат и другие устройства Galaxy, возможно, с обновлением One UI 2.1.

Источник: Sammobile

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