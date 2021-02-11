Google продолжает тестировать темную тему в десктопной версии поисковика





Google продолжает тестировать темную тему оформления в десктопной версии поисковика — на днях у части пользователей главная страница и страница поисковой выдачи внезапно «почернела» (фон автоматически сменил окрас с ярко-белого в темно-серый) в соответствии с системной темной темой. На это обратили внимание в некоторые пользователи Twitter и несколько западных изданий, включая The Verge и 9to5Google, а позже информацию подтвердили в Google.

Представитель Google в комментарии The Verge сообщил, что компания постоянно тестирует новые способы улучшения своих сервисов, но пока ей нечем поделиться, так что о масштабах тестирования и сроках доступности темной темы для широкой публики пока остается только гадать.

Остается только вспомнить, что это не первый раз Google тестирует темную тему в десктопной версии поисковика — некоторые пользователи получили доступ к ней в январе.