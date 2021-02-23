Первые качестенные рендеры Google Pixel 5a демонстрируют знакомый дизайн — он в точности как Pixel 4a 5G

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Качественные (но неофициальные) рендеры грядущего смартфона Google Pixel 5a опубликовал известный инсайдер Стив Хеммерстоффер (@OnLeaks), чьи модели, создаваемые по рабочим чертежам, всегда точно отображают реальный внешний вид грядущих новинок.

Это обновление Pixel 4a — одного из самых видных среднебюджетных смартфонов 2020 года, который многие считают настоящим преемником Nexus.

Рендеры Pixel 5a демонстрируют уже хорошо знакомый нам дизайн — устройство выглядит в точности как модель Pixel 4a 5G, вышедшая вместе с Pixel 5 в прошлом году. По данным инсайдера, Pixel 5a получит плоский 6,2-дюймовый экран OLED с разрешением FHD+ и отверстием под одинарную фронтальную камеру в верхнем левом углу, как у Pixel 4a 5G. Напомним, Pixel 4a оснащается более компактным экраном OLED диагональю 5,81 дюйма.

Визуально верхняя и боковые рамки Pixel 5a кажутся тоньше, чем у Pixel 4a 5G, а вот нижняя, наоборот, шире.

Инсайдер указывает следующие размеры Pixel 5 — 156,2×73,2×8,8 мм (с учетом выступа камеры — 9,4 мм). То есть, крупнее Pixel 4a (144х69,4х8,2 мм), но в то же время немного компактнее (по ширине) Pixel 4a 5G (153,9×74,0x8,2).

Предполагается, что корпус Pixel 5a изготовлен из поликарбоната, что для некоторых станет плюсом (меньший риск разбить при падении).

Двойная основная камера в квадратном блоке Pixel 5a внешне ничем не отличается от таковой в Pixel 4a 5G. Разъем 3,5 мм на верхней грани остался. Сканер отпечатков пальцев по-прежнему находится на задней панели. Никуда не делись и стереодинамики.

Подробностей о технических характеристиках Pixel 5a пока, увы, нет. В прошлом году Google изрядно затянула с выпуском Pixel 4a — он поступил в продажу только под конец лета 2020-го, тогда как Pixel 3a вышел в мае 2019 года. Анонс Pixel 5a может состояться на майской конференции разработчиков Google I|O 2021.