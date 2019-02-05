Google расширила сферу применения функция раздачи интернета с Android-смартфонов на Chromebook на десятки сторонних устройств

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Циркулировавшие ранее слухи о намерении Google расширить действие функции Internet Tethering на сторонние устройства получили официальное подтверждение. Напомним, эта функция позволяет использовать смартфон для передачи интернет-доступа на другое устройство.

Теперь воспользоваться функцией Internet Tethering можно на 15 новых ноутбуках Chromebook и 31 смартфоне на базе операционной системы Android. Тем самым облегчается возможность онлайн работы на Chromebook при отсутствии сети Wi-Fi и собственного модуля мобильной связи. Данная возможность теперь доступна на устройствах Chromebook производства Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo и Samsung, а также смартфонах HTC, Huawei, LG, Motorola, OnePlus и Samsung. Полный перечень поддерживаемых моделей представлен ниже.

Впервые функция Internet Tethering появилась на Chromebook в 2017 году, но на тот момент она поддерживалась лишь на крайне ограниченном перечне собственных устройств.

Источник: Engadget