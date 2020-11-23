Google решила продлить поддержку Chrome на Windows 7 еще на полгода — до 15 января 2022 года





Google, как известно, не занимать решительности в закрытии сервисов и прекращении тех или иных услуг, но в условиях пандемии компания все чаще продлевает жизнь обреченным продуктам. И вот на днях «корпорация добра» приняла очередное такое решение, отсрочив прекращение поддержки браузера Chrome на Windows 7 еще на полгода. Это уже второй раз Google откладывает прекращение поддержки Chrome на Windows 7.

Поддержка Chrome на Windows 7 закончится не 15 июля 2021 года, как планировалось, а продлится как минимум до 15 января 2022 года. До этого момента версия браузера Chrome для Windows 7 продолжит получать апдейты безопасности.

Microsoft прекратила бесплатную расширенную поддержку ОС Windows 7 для обычных пользователей 12 января 2020 года, а корпоративному сегменту предложила временный сервис Extended Security Updates (ESU), позволяющий за дополнительную плату продлить поддержку Windows 7, ориентировочно до января 2023 года.

Многие пользователи, а особенно корпоративные, не спешат расставаться с полюбившейся им «семеркой». По статистике StatCounter, в октябре доля Windows 7 все еще находилась на уровне 16,8%, тогда как на долю Windows 10 приходится 77,31%.

В то же время в Google утверждают, что 78% компаний уже полностью перешли с Windows 7 на Windows 10, еще 21% находятся в процессе перехода, а оставшийся 1% планирует обновить парк ПК до «десятки» в ближайшее время.