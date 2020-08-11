Внезапно: Google решила продлить поддержку мало кому интересных приложений Chrome





Google известна своим маниакальным стремлением закрывать собственные сервисы. Нередко компания пускает под нож даже достаточно востребованные и весьма перспективные продукты (вспомнить тот же почтовик Inbox или RSS-агрегатор Reader), не говоря о непопулярных и узкоспециализированных инструментах. Но вот сейчас Google проявила несвойственное себе милосердие, решив продлить жизнь продукту, который особо никому и не нужен. Речь о приложениях Chrome, которые, как тот Adobe Flash, все никак не уходят.

Для ясности: речь именно о приложениях Chrome, а не о расширениях Chrome. Для тех, кто уже успел забыть, или впервые слышит о таких приложениях, спешим напомнить, Google представила Chrome Apps еще в 2013 году, а спустя три года предупредила о прекращении их поддержки, сместив акцент на прогрессивные веб-приложения (Progressive Web Apps, PWA). Тогда сообщалось, что этими приложениями пользуется около 1% пользователей Windows, Mac и Linux. Еще в 2017 году Google отключила соответствующий раздел магазина Chrome Web Store, а в январе определилась с точными сроками прекращения поддержки приложений Chrome на всех платформах — Windows, Mac, Linux и Chrome OS.

Изначально Google грозился прекратить поддержку этих приложений на Windows, Mac, Linux в июне 2020 года, но сегодня 11 августа, а приложения по-прежнему работают. И вот сейчас Google объявила о продлении поддержки этих мало кому интересных приложений. Согласно обновлению, на платформах Windows, Mac, Linux поддержка Chrome Apps сохранится до июня 2021 года. Корпоративные пользователи с планами Chrome Enterprise и Chrome Education Upgrade могут рассчитывать на еще один год поддержки для этих платформ, то есть они будут работать до июня 2022 года. Эти же сроки указаны для пользователей Chrome OS, хотя изначально Google планировала отключить поддержку на год раньше. При этом Google подчеркивает, что поддержка приложений Chrome будет полностью прекращена к июню 2022 года вне зависимости от платформы.

Источник: The Verge