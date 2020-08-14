Google: Следующая версия Wear OS сможет запускать приложения на 20% быстрее и получит улучшенный интерфейс

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Осенью Wear OS получит существенное обновление. И хотя его масштаб будет уступать, например, грядущей версии Android 11, это всё же служит доказательством того, что Google не полностью отказался от своей операционной системы, предназначенной для носимых устройств.

Грядущее обновление Wear OS принесёт ряд улучшений на платформу для умных часов. Одним из них станет повышение скорости работы. Благодаря оптимизациям в работе процессора Google обещает ускорить запуск приложений на 20%. Вместе с тем, операционная система получит поддержку новых процессоров Qualcomm Snapdragon Wear 4100 и 4100 Plus. Комбинация этих факторов позволит должна привести к существенно возросшей скорости работы будущих устройств с Wear OS.

Google также намерена обновить пользовательский интерфейс ОС, которые будут предлагать «более интуитивно понятные средства для управления различными режимами часов и тренировками». Кроме того, разработчики обещают внедрить более простой процесс сопряжения часов на базе Wear OS со смартфоном пользователя.

Наконец, Google обещает выпустить новое приложение погоды, которое появится на платформе «позже в этом году». Оно разработано таким образом, чтобы пользователям было легче воспринимать информацию. Также новое приложение сможет давать почасовые прогнозы и предупреждения об изменении погоды.

Источник: The Verge