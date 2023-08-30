Google случайно показала Pixel 8 Pro в цвете Porcelain на своем сайте

Будущий смартфон Google Pixel 8 Pro вероятно чемпион по количеству утечек: сначала на видео засветился сенсор для измерения температуры тела, потом уже фото тестового прототипа (со спецификациями) были опубликованы в Reddit, также сообщалось о цветах, вариантах накопителей и рендерах до анонса, который должен состояться где-то в октябре.

Настала очередь показывать Pixel 8 Pro уже самой Google, если точнее — одной из страниц их магазина, сообщает The Verge. Фото заметил и опубликовал пользователь Х @Android_Setting, на нем мужчина говорит по Pixel 8 Pro в цвете Porcelain. Название смартфона и цвета подтверждает альтернативное описание картинки (используется для SEO-продвижения).

Предыдущие модели смартфонов Google серии Pixel Pro отличались дисплеем с закругленными краями. Но уже в следующей модели Pixel 8 Pro компания намерена отдать предпочтение традиционному плоскому дисплею.

Pixel 8 Pro вероятно получит 6,7-дюймовый экран на 1344×2992 точек с частотой обновления 120 Гц. Основная камера — Samsung ISOCELL GN2 на 50 Мп, 64 Мп ультраширокий сенсор и 48 Мп телефото, также его оснастят фронтальной камерой на 11 Мп.