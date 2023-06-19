Google Pixel 8 Pro приписывают полностью плоский экран — 6,7 дюйма, 120 Гц и пиковая яркость 1600 нит

Последние модели смартфонов Google серии Pixel Pro имеют дисплей с закругленными краями. Но уже в следующей модели Pixel 8 Pro компания намерена отдать предпочтение традиционному плоскому дисплею. Об этом сообщают осведомленные источники.

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Как утверждает инсайдер Камила Войцеховска, смартфон Pixel 8 Pro будет оснащен плоской 6,7-дюймовой OLED-панелью от Samsung с разрешением 2992х1344 точек и плотностью пикселей 490 PPI. Для сравнения, нынешняя версия Pixel 7 Pro имеет изогнутый 6,71-дюймовый дисплей с разрешением 3120х1440 точек и плотностью пикселей 512 PPI. Так что налицо снижение всех численных характеристик. Однако экран Pixel 8 Pro станет намного ярче, достигнув пиковой яркости 1600 нит — по сравнению с 1000 нит на Pixel 7 Pro. Кроме того, панель с частотой 120 Гц сможет более плавно переключаться между частотами обновления изображения.

Модель Pixel 8 тоже получит новый дисплей и он также будет меньше, чем у предшественника. Согласно имеющейся информации, смартфон будет поставляться с 6,17-дюймовым экраном с разрешением 2400х1080 точек. В прошлогодней версии Pixel 7 использовался 6,31-дюймовый дисплей с таким же разрешением. Пиковая яркость достигнет 1400 нит по сравнению с 1000 нит у предшественника. А вот частота обновления возрастет с 90 Гц до 120 Гц. Ранее ходили слухи, что Pixel 7a может стать последним телефоном Google в серии a, что может объяснить, почему Pixel 8 имеет меньший дисплей.

Дополнительно сообщается, что Google Pixel 8 и 8 Pro будут иметь более закругленные углы, чем нынешняя пара смартфонов Google. Это должно упростить использование устройства одной рукой.

Источник: Engadget