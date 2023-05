Pixel 8 Pro получит сенсор для измерения температуры тела — функция засветилась в утекшем в сеть видео

В сеть просочилось видео, демонстрирующее грядущий смартфон Pixel 8 Pro. В отличие от утечек дизайна, которые уже были раньше, в этот раз показано реальное использование одной из новых функций смартфона. Google удалила видео с YouTube, но копия ролика всё ещё доступна в Twitter.

Видео раскрывает тайну пятого датчика на задней панели, расположенного в блоке камер. Судя по всему, это не макро модуль и не сенсор глубины сцены, а термометр. Чтобы измерить температуру тела, пользователю нужно будет выполнить оригинальную последовательность действий. Сначала потребуется приблизить сенсор вплотную ко лбу, но не касаться его. Затем нужно запустить обратный отсчёт, нажав на экран смартфона. После этого нужно будет плавно переместить термометр к виску. Об окончании измерения температуры известит звуковой сигнал и вибрация.

First leaked video of the Pixel 8 Pro showing off the phone and it’s new thermometer feature.

This phone looks 🔥 I genuinely can’t wait for Pixel 8 series to launch. Please let Tensor G3 be better 🙏🏼#Pixel8pro #googlepixel #teampixel #google

Leaks are from 91 mobiles pic.twitter.com/mg3I2BRO3u

— Neil Sargeant (@Neil_Sarg) May 18, 2023