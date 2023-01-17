Google создает альтернативу Apple AirTag — трекер местоположения с модулями UWB и BLE под кодовым названием «Grogu»

Разработчик Куба Войцеховски сообщает, что Google работает над устройством для поиска девайсов – похожим на трекеры AirTag от Apple.
Устройство получило кодовое название «Grogu» (Грогу — имя малыша Йоды из сериала «Мандалорец»), а также альтернативные названия «GR10» и «Groguaudio». Войцеховски предполагает, что трекер будет выпущен с различными цветами панелей, а также встроенным динамиком, который поможет пользователям найти пропавшее устройство с помощью звука, подобного Apple AirTag.
Также, вероятно, «Grogu» будет поддерживать Bluetooth Low Energy и сверхширокополосную UWB-связь (оба флагманских мобильных устройства Google Pixel 6 Pro и Pixel 7 Pro поддерживают UWB, но применение пока было ограничено такими функциями, как Nearby Share).
Google is working on a smart tracker similar to Apple’s AirTag, codename «grogu» — report 🧵👇 pic.twitter.com/8K6KO7tfzj
— Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) January 16, 2023
Несмотря на то, что UWB предлагает гораздо большую точность, чем Bluetooth для поиска утерянных гаджетов (показывает как оценку расстояния, так и направления до метки), Войцеховски утверждает, что его поддержка не будет обязательным условием экосистемы Google под названием Finder Network.
Even though Google’s tracker most likely has UWB, it’s not a requirement for the «Finder Network» they’re working on — BLE is enough.
— Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) January 16, 2023
Google может анонсировать продукт во время конференции разработчиков Google I/O в мае 2023 года, а трекеры могут быть выпущены вместе с новыми устройствами Pixel осенью.
Источник: The Verge