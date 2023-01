Google создает альтернативу Apple AirTag — трекер местоположения с модулями UWB и BLE под кодовым названием «Grogu»

Разработчик Куба Войцеховски сообщает, что Google работает над устройством для поиска девайсов – похожим на трекеры AirTag от Apple.

Устройство получило кодовое название «Grogu» (Грогу — имя малыша Йоды из сериала «Мандалорец»), а также альтернативные названия «GR10» и «Groguaudio». Войцеховски предполагает, что трекер будет выпущен с различными цветами панелей, а также встроенным динамиком, который поможет пользователям найти пропавшее устройство с помощью звука, подобного Apple AirTag.

Также, вероятно, «Grogu» будет поддерживать Bluetooth Low Energy и сверхширокополосную UWB-связь (оба флагманских мобильных устройства Google Pixel 6 Pro и Pixel 7 Pro поддерживают UWB, но применение пока было ограничено такими функциями, как Nearby Share).

Несмотря на то, что UWB предлагает гораздо большую точность, чем Bluetooth для поиска утерянных гаджетов (показывает как оценку расстояния, так и направления до метки), Войцеховски утверждает, что его поддержка не будет обязательным условием экосистемы Google под названием Finder Network.

Even though Google’s tracker most likely has UWB, it’s not a requirement for the «Finder Network» they’re working on — BLE is enough.

