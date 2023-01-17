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Google создает альтернативу Apple AirTag — трекер местоположения с модулями UWB и BLE под кодовым названием «Grogu»

Google создает альтернативу Apple AirTag — трекер местоположения с модулями UWB и BLE под кодовым названием «Grogu»

Разработчик Куба Войцеховски сообщает, что Google работает над устройством для поиска девайсов – похожим на трекеры AirTag от Apple.

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Устройство получило кодовое название «Grogu» (Грогу — имя малыша Йоды из сериала «Мандалорец»), а также альтернативные названия «GR10» и «Groguaudio». Войцеховски предполагает, что трекер будет выпущен с различными цветами панелей, а также встроенным динамиком, который поможет пользователям найти пропавшее устройство с помощью звука, подобного Apple AirTag.

Apple AirTag
Apple AirTag

Также, вероятно, «Grogu» будет поддерживать Bluetooth Low Energy и сверхширокополосную UWB-связь (оба флагманских мобильных устройства Google Pixel 6 Pro и Pixel 7 Pro поддерживают UWB, но применение пока было ограничено такими функциями, как Nearby Share).

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Несмотря на то, что UWB предлагает гораздо большую точность, чем Bluetooth для поиска утерянных гаджетов (показывает как оценку расстояния, так и направления до метки), Войцеховски утверждает, что его поддержка не будет обязательным условием экосистемы Google под названием Finder Network.

Google может анонсировать продукт во время конференции разработчиков Google I/O в мае 2023 года, а трекеры могут быть выпущены вместе с новыми устройствами Pixel осенью.

Источник: The Verge


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