Google Stadia лишился руководителя отдела продуктов и еще шести ключевых сотрудников, которые перешли в студию Haven Джейд Рэймонд

Одновременно несколько ключевых сотрудников Google, работающих в команде Stadia, покинули компанию.

4 мая СМИ сообщили об уходе Джона Джастиса, занимавшего должность вице-президент и руководитель отдела продуктов Stadia. В Google подтвердили, что Джастис, который руководил игровым стриминговым сервисом с 2019 года, больше не работает в компании.

На следующий день, 5 мая, на форуме ResetEra появилась информация об уходе еще шестерых ключевых сотрудников Stadia:

Себастьян Пюэль (генеральный директор одной из игровых студий)

Кори Мэй (руководитель творческой группы);

Джонатан Данкофф (UX-исследователь);

Пьер-Марк Берубе (программист графики);

Эрванн Ле Рузик (концепт-художник);

Франсис Денонкур (концепт-художник).

О том, что эти люди больше не являются частью Stadia, свидетельствует информация из их профилей в LinkedIn. Что интересно, все они перешли в студию Haven Entertainment Studios, которую основала ветеран игровой индустрии Джейд Реймонд, покинувшая Google сразу после закрытия ее внутренних студий Stadia.

Сервис Stadia продолжает существование, делая ставку на поддержку сторонних издателей, но, как мы уже отмечали, с таким подходом будущее сервиса находится под большим вопросом. И массовый отток талантливых разработчиков не вселяет уверенности касательно успешности сервиса.