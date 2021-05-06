Google Stadia лишился руководителя отдела продуктов и еще шести ключевых сотрудников, которые перешли в студию Haven Джейд Рэймонд
Одновременно несколько ключевых сотрудников Google, работающих в команде Stadia, покинули компанию.
4 мая СМИ сообщили об уходе Джона Джастиса, занимавшего должность вице-президент и руководитель отдела продуктов Stadia. В Google подтвердили, что Джастис, который руководил игровым стриминговым сервисом с 2019 года, больше не работает в компании.
На следующий день, 5 мая, на форуме ResetEra появилась информация об уходе еще шестерых ключевых сотрудников Stadia:
- Себастьян Пюэль (генеральный директор одной из игровых студий)
- Кори Мэй (руководитель творческой группы);
- Джонатан Данкофф (UX-исследователь);
- Пьер-Марк Берубе (программист графики);
- Эрванн Ле Рузик (концепт-художник);
- Франсис Денонкур (концепт-художник).
О том, что эти люди больше не являются частью Stadia, свидетельствует информация из их профилей в LinkedIn. Что интересно, все они перешли в студию Haven Entertainment Studios, которую основала ветеран игровой индустрии Джейд Реймонд, покинувшая Google сразу после закрытия ее внутренних студий Stadia.
Джейд Реймонд основала студию Haven — она разрабатывает игру по новой франшизе для PlayStation
Сервис Stadia продолжает существование, делая ставку на поддержку сторонних издателей, но, как мы уже отмечали, с таким подходом будущее сервиса находится под большим вопросом. И массовый отток талантливых разработчиков не вселяет уверенности касательно успешности сервиса.