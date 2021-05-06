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Google Stadia лишился руководителя отдела продуктов и еще шести ключевых сотрудников, которые перешли в студию Haven Джейд Рэймонд

Google Stadia лишился руководителя отдела продуктов и еще шести ключевых сотрудников, которые перешли в студию Haven Джейд Рэймонд

Google Stadia лишился руководителя отдела продуктов и еще шести ключевых сотрудников, которые перешли в студию Haven Джейд Рэймонд


Одновременно несколько ключевых сотрудников Google, работающих в команде Stadia, покинули компанию.

4 мая СМИ сообщили об уходе Джона Джастиса, занимавшего должность вице-президент и руководитель отдела продуктов Stadia. В Google подтвердили, что Джастис, который руководил игровым стриминговым сервисом с 2019 года, больше не работает в компании.

На следующий день, 5 мая, на форуме ResetEra появилась информация об уходе еще шестерых ключевых сотрудников Stadia:

  • Себастьян Пюэль (генеральный директор одной из игровых студий)
  • Кори Мэй (руководитель творческой группы);
  • Джонатан Данкофф (UX-исследователь);
  • Пьер-Марк Берубе (программист графики);
  • Эрванн Ле Рузик (концепт-художник);
  • Франсис Денонкур (концепт-художник).

О том, что эти люди больше не являются частью Stadia, свидетельствует информация из их профилей в LinkedIn. Что интересно, все они перешли в студию Haven Entertainment Studios, которую основала ветеран игровой индустрии Джейд Реймонд, покинувшая Google сразу после закрытия ее внутренних студий Stadia.

Джейд Реймонд основала студию Haven — она разрабатывает игру по новой франшизе для PlayStation

Сервис Stadia продолжает существование, делая ставку на поддержку сторонних издателей, но, как мы уже отмечали, с таким подходом будущее сервиса находится под большим вопросом. И массовый отток талантливых разработчиков не вселяет уверенности касательно успешности сервиса.

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