Google удалил из магазина Chrome 32 вредоносных расширения — их успели установить 75 млн раз

Google удалил 32 вредоносных расширения из интернет-магазина Chrome. В совокупности их успели установить 75 млн раз. Всё началось с обнаружения исследователем кибербезопасности подозрительного кода в популярном PDF Toolbox и еще 18 расширениях, затем Avast выявили других зловредов.

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PDF Toolbox позволяет сайту «serasearchtop[.]com» внедрять произвольный код JavaScript на все страницы, которые посещают пользователи расширения. Код активировался через 24 часа после установки расширения. Вероятно, целью злоумышленников было внедрение рекламы. Среди зараженных расширений:

Autoskip for Youtube – 9 млн активных пользователей

Soundboost – 6,9 млн

Crystal Ad block – 6,8 млн

Brisk VPN – 5,6 млн

Clipboard Helper – 3,5 млн

Maxi Refresher – 3,5 млн

Компания Avast подтвердила наличие вредоносного кода в расширениях, а также нашла новые – их количество возросло до 32. Количество загрузок, таким образом, составило 75 млн. Впрочем, в компании считают декларированное количество установок завышенным.

В Avast подтвердили, что конечная цель расширений – внедрение ПО для спама рекламы и сбора информации о результатах поиска. Google сообщил, что расширения, уже удалены из магазина Chrome. Если они установлены у вас в браузере – удалите их. На сайте Avast есть полный перечень ID расширений.

Источник: TechSpot