Google Украина представила проект «Автентична Україна» с коллекцией аутентичных аудио и визуальных примеров украинской айдентики

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Сегодня был представен проект «Автентична Україна», созданный по заказу Министерства культуры Украины и при поддержке компании Google Украина. Проект представляет собой уникальное виртуальное пространство, содержащее коллекцию аутентичных аудио и визуальных примеров украинской айдентики.

Одной из целей проекта является сохранение и популяризация культурного и исторического наследия Украины. Благодаря сайту «Автентична Україна» любой пользователь, как у нас в стране, так и за ее пределами, может открыть для себя красоту и разнообразие культурного наследия разных регионов Украины.

Платформа «Автентична Україна» состоит из 2 частей: «Материальное культурное наследие», представленная виртуальными турами, и «Нематериальное культурное наследие», которая содержит 5 разделов:

Раздел «Устные традиции и формы выражения» посвящен колыбельным песням, сказкам и легендам, загадкам, колядкам, щедривкам и многим другим проявлениям фольклора и языка. В разделе говорится об истории возникновения фольклора, объясняется, почему народное творчество считается «устным», а также ознакомиться с наиболее яркими примерами украинского народного эпоса.

В разделе “Исполнительское искусство” можно найти информацию об украинских пении, танцах, народной драме и играх.

Третий раздел посвящен обычаям, обрядам и празднованиям.

В разделе “Знание и практики, касающиеся природы и вселенной” описываются традиции, обычаи, обряды и практики, которые составляли хозяйственно-бытовую культуру украинского народа и олицетворяли знания об окружающем мире.

Раздел “Традиционные ремесла” посвящен украинским ремеслам и промыслам, в частности здесь речь идет о гончарстве, росписи, ткачестве, вышивке, резьбе, лозоплетении, кузнечном ремесле, изготовлении игрушек и писанок.

На сайте предусмотрена возможность добавлять и расширять информационное наполнение; здесь можно найти авторские тексты-описания; аудио и видеоматериалы, иллюстрации, 3D-изображения и виртуальные туры. Информация доступна на украинском и английском языках.

Важной частью проекта «Автентична Україна» является образовательная составляющая, благодаря интерактивным тестам в конце каждого раздела, которые могут быть использованы педагогами во время учебного процесса, что делает платформу ярким и удобным инструментом образовательной деятельности в школах и государственных учреждениях.

На сайте «Автентична Україна» можно также ознакомиться с ранее представленными виртуальными турами по уникальным деревянным церквям Карпатского региона Украины из мирового наследия ЮНЕСКО, оперным театрам Украины и музеям под открытым небом.

Источник: Google Украина