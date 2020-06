Google выпустила публичную бету Android 11: что в ней нового и как установить апдейт

В ночь на 11 июня Google выпустила первую публичную бета-версию операционной системы Android 11. Изначально презентация и запуск обновления первой волны устройств были запланированы на 3 июня, однако все отменили на фоне протестов и столкновений с полицией в США. При этом Google по ошибке начала рассылку Android 11 Beta 1 и некоторые пользователи Google Pixel успели загрузить и установить апдейт, что позволило нам еще на прошлой неделе дополнить уже известный список новшеств.

Итак, следующая ключевая версия Android 11 уже здесь. В программе публичного бета участвуют Google Pixel всех поколений, кроме первого:

Пользователи всех этих моделей уже могут опробовать новую ОС через обновление по воздуху и первыми оценить возможности свежайшей версии операционной системы Google до ее полноценного выпуска. Можно не сомневаться, что неофициальные сборки Android 11 для других телефонов не заставят себя долго ждать. К слову, говоря о новшествах, обо всех новых функциях и возможностях Android 11 мы писали с момента выхода первой предварительной версии для разработчиков — всего таких было выпущено четыре. Желающие могут найти все новости по соответствующему тегу Android 11, чтобы освежить в памяти все изменения. Ниже списком приводим ключевые особенности Android 11 Beta 1. Вполне вероятно, что к моменту выхода финальной версии список заметно увеличится.

One thing I left out of my Android 11 beta hands on was the improved Voice Access, which now understand screen context and content. That was a mistake — it's actually incredible.

You don't have to use a grid or button numbers, you can just say what's on the screen. Watch: pic.twitter.com/wXidxZGVjt

— Dieter Bohn (@backlon) June 10, 2020