Google выпустила публичную бету Android 11: что в ней нового и как установить апдейт





В ночь на 11 июня Google выпустила первую публичную бета-версию операционной системы Android 11. Изначально презентация и запуск обновления первой волны устройств были запланированы на 3 июня, однако все отменили на фоне протестов и столкновений с полицией в США. При этом Google по ошибке начала рассылку Android 11 Beta 1 и некоторые пользователи Google Pixel успели загрузить и установить апдейт, что позволило нам еще на прошлой неделе дополнить уже известный список новшеств.

Итак, следующая ключевая версия Android 11 уже здесь. В программе публичного бета участвуют Google Pixel всех поколений, кроме первого:

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Пользователи всех этих моделей уже могут опробовать новую ОС через обновление по воздуху и первыми оценить возможности свежайшей версии операционной системы Google до ее полноценного выпуска. Можно не сомневаться, что неофициальные сборки Android 11 для других телефонов не заставят себя долго ждать. К слову, говоря о новшествах, обо всех новых функциях и возможностях Android 11 мы писали с момента выхода первой предварительной версии для разработчиков — всего таких было выпущено четыре. Желающие могут найти все новости по соответствующему тегу Android 11, чтобы освежить в памяти все изменения. Ниже списком приводим ключевые особенности Android 11 Beta 1. Вполне вероятно, что к моменту выхода финальной версии список заметно увеличится.

Новое в Android 11 Beta 1

Новый раздел Conversations («Разговоры»). В Android 11 разработчики полностью переосмыслили уведомления во славу удобства и простоты — вместо множества опций для отображения уведомлений три основные формы: разговоры, оповещения со звуком и беззвучные уведомления. «Разговоры», как уже было сказано, новейший раздел для объединения и группировки всех уведомлений мессенджеров и прочих коммуникационных программ вроде Android Messages, Facebook Messenger и т.д. Он находится в верхней части шторки уведомлений, аккурат под быстрыми настройками. Уведомления о новых разговорах работают по-другому, чтобы не затеряться в плотном потоке других, менее важных оповещений.

Функция Bubbles. Помимо отображения в самом верху, можно сделать так, чтобы отдельные переписки выводились в виде маленького пузыря, отображающегося поверх других запущенных приложений. Функция Bubbles работает в точности как функциональность Chat Heads в Facebook Messenger (функция дебютировала семь лет тому назад), но доступна для любого мессенджера.

Priority conversations («Приоритетные разговоры»). Возможность помечать некоторые разговоры как «приоритетные» — изображение отправителя отображается на экране блокировки и можно через настройки добавить их в исключения, чтобы они показывались даже при активированном режиме «Не беспокоить».

Обновленные уведомления. Android 11 приносит более простые и понятные пресеты для уведомлений со звуковым оповещением и уведомлений без звука, а также обеспечивает гибкую настройку работы этих самый уведомлений.

Android 11 приносит более простые и понятные пресеты для уведомлений со звуковым оповещением и уведомлений без звука, а также обеспечивает гибкую настройку работы этих самый уведомлений. Режим Do Not Disturb («Не беспокоить»). предоставляет возможность настройки, какие приложения или контакты могут отправлять сообщения при активированном режиме.

предоставляет возможность настройки, какие приложения или контакты могут отправлять сообщения при активированном режиме. Плеер в шторке уведомлений. В быстрых настройках появился раздел для управления медиаконтентом.

Интерфейс для скриншотов. с выходом Android версии 11 возможность делать «длинные» снимки экрана, которая давно присутствует на телефонах многих производителей, становится системной функцией Android. Теперь при создании скриншота окошко с ним появляется в левом нижнем углу, подобно тому, как это реализовано на iPhone.

Функция записи видео с экрана. Еще одна функция, которая давно присутствует в оболочках сторонних производителей, наконец стала одной из стандартных возможностей на «чистом» Android.

Еще одна функция, которая давно присутствует в оболочках сторонних производителей, наконец стала одной из стандартных возможностей на «чистом» Android. Меню выключения. Доступное по нажатию кнопки включения/выключения меню обновилось, появилась возможность его настройки, а также доступ к банковским картам Google Pay и управлению устройствами «умного» дома.

Экран с недавно запущенными приложениями. Теперь на экране со списком открытых приложений в Android 11 есть кнопки «Создать скриншот», «Поделиться скриншотом» и «Выделить» для выделения текста.

Рекомендованные приложения. В Android 11 доработали системные рекомендации приложений — в нижнем ряду на домашнем экране будут выводиться значки приложений, подобранные системой автоматически в зависимости от ситуации. Эту функцию можно отключить совсем или закрепить отдельные иконки в ряду, а остальные соответствущие алгоритмы подберут сами.

В Android 11 доработали системные рекомендации приложений — в нижнем ряду на домашнем экране будут выводиться значки приложений, подобранные системой автоматически в зависимости от ситуации. Эту функцию можно отключить совсем или закрепить отдельные иконки в ряду, а остальные соответствущие алгоритмы подберут сами. Разрешения. В Android 11 продолжает практику затягивания ремней в отношении того, приложения могут делать в фоновом режиме. Появилась функция сброса разрешений. Она автоматически сбрасывает все разрешения для приложений, которые долго не использовались. Кроме того, Google последовала примеру Apple с одноразовыми разрешениями на определение местоположения. Теперь, когда приложение запрашивает информацию о местоположении, всплывает окошко с тремя кнопками: «во время использования приложения», «только в этот раз» и «отклонить». Вариант «только в этот раз» — новый и он весьма кстати. Если приложению требуется постоянное разрешение, оно должно перенаправить пользователя в соответствующий раздел с настройками, чтобы он сам предоставил его. Если дважды нажать «отклонить» в окне разрешений, то Android 11 больше не позволит такому приложению запрашивать разрешение.

Голосовой ввод. У Android есть длинный список специальных возможностей для нужд людей с особыми потребностями, а новая версия Android 11 приносит крупное обновление одной из них. Как отмечает Google, Android 11 теперь используется «зрительную кору на устройстве, которая понимает содержимое экрана и контекст, а также генерирует метки и точки доступа для соответствующих команд, активизирующих специальные возможности». Это означает, что теперь можно естественно управлять различным возможностями с помощью простых голосовых команд вместо использования не очень удобной сетки кнопок с цифрами.

One thing I left out of my Android 11 beta hands on was the improved Voice Access, which now understand screen context and content. That was a mistake — it's actually incredible. You don't have to use a grid or button numbers, you can just say what's on the screen. Watch: pic.twitter.com/wXidxZGVjt — Dieter Bohn (@backlon) June 10, 2020

Вторая бета-версия Android 11 выйдет в июле, а за ней в августе последует третья бета. Финальная версия Android 11 ожидается в сентябре.

Как установить апдейт

Есть два способа установить Android 11 Beta 1. Более продвинутые пользователи могут установить обновление на свое устройство вручную, воспользовавшись стандартной утилитой Android Flash Tool. Ниже приводим ссылки на загрузку официальных сборок для ручной загрузки, предназначенных для смартфонов Pixel.

Второй способ — принять участие в программе бета-тестирования Android для Pixel и получить обновление автоматически по воздуху. После подачи заявки на участие и получения уведомления с подтверждением останется только загрузить и установить апдейт. Само собой, для этого необходимо владеть одним из подходящих смартфонов Pixel. Покинуть программу и откатиться назад на стабильную версию Android 10 можно, выполнив несколько простых шагов: перейти на страницу программы тестирования, выбрать свое устройство в списке и нажать кнопку «Отказаться». После этого останется перейти Настройки> Cистемные настройки > Расширенные настройки> Обновление ПО и установить последнюю стабильную сборку Android 10.

Источник: Google (2) и The Verge