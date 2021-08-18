Google выпустила операционную систему Fuchsia — релизная версия стала доступна для всех умных экранов Nest Hub первого поколения





17 августа, после нескольких месяцев в «бете», состоялся официальный запуск операционной системы Google Fuchsia — обновление прошивки под номером 1.52.260996 уже доступно и будет автоматически установлено на всех умных экранах Nest Hub первого поколения. Об этом сообщил сайт 9to5google, который получил официальное подтверждение от Google.

Fuchsia — проект операционной системы Google с открытым исходным кодом, предназначенной для работы на широком спектре устройств — от устройств умного дома и интернета вещей до смартфонов, ноутбуков и настольных ПК. В отличие от Android и Chrome OS, которые базируются на ядре Linux, ОС Fuchsia основана на новом микроядре под названием Zircon, требующем меньше ресурсов. Ее интерфейс и ПО пишутся с применением Flutter SDK, позволяющего создавать кроссплатформенный код с возможностью запуска и на Android, и на iOS. Кроме того, в Fuchsia поддерживается язык Dart (он же — Sky), а также более популярные C/C++, Go и Apple Swift. В марте 2020 года ОС Google Fuchsia перешла в заключительную фазу внутреннего тестирования перед публичным релизом, а в мае 2021 года Google анонсировала запуск Fuchsia на Google Nest Hub первого поколения 2018 года и начала рассылать обновление участникам программы бета-тестирования Preview Program. Теперь же состоялся официальный запуск.

На прошлой неделе Google обновила страницу сайта техподдержки, чтобы отобразить доступность финальной версии прошивки 1.52.260996. Обновление традиционно распространяется постепенно, поэтому некоторым придется подождать немного дольше.

Прежде в первом поколении Nest Hub использовалась Cast OS (основана на Linux). Как отмечает 9to5Google, подавляющее большинство владельцев оригинальных Nest Hub, скорее всего, даже не заметят разницы ввиду отсутствия кардинальных изменений по части UI и UX. Дело в том, что интерфейс был написан с помощью кроссплатформенного фреймворка Flutter. В то же время можно рассчитывать не более высокую скорость работы. Да и бесшовная замена одной платформы на другую на старом оборудовании — уже большое достижение. Что забавно, Google начала тестировать Fuchsia на Nest Hub еще в 2018 году.

Google называет Fuchsia «безопасной, обновляемой, инклюзивной и практичной ОС, предназначенной для промышленной эксплуатации». Но конкретное предназначение и планы компании относительно Fuchsia, по сей день остаются загадкой. Ранее Google тестировала Fuchsia на хромбуках Pixelbook и работала над добавлением нативной поддержки Android и Linux приложений.

В 2018 году Bloomberg в одной из публикаций утверждал, что Fuchsia дебютирует в 2021 году (забавно, но сроки совпали) и в конечном итоге заменит все программные платформы Google (Android, Wear OS и Chrome OS). В то же время глава направления Android и Chrome OS Хироши Локхаймер в интервью The Verge в 2019 году утверждал, что Fuchsia — не является прямой заменой Android или Chrome OS.