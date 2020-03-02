ОС Google Fuchsia переходит на заключительный этап внутреннего тестирования перед публичным релизом





В последний раз мы вспоминали о проекте операционной системы Fuchsia, над которой уже несколько лет работает Google, в прошлом году, когда был запущен официальный сайт для разработчиков Fuchsia.dev. С тех пор о нем никаких новостей не было. Но вот сейчас появилась новость, указывающая на приближающийся релиз первой потребительской версии этой загадочной ОС.

На днях команда разработчиков Google внесла изменения, свидетельствующие о переходе операционной системы Fuchsia на стадию финального внутреннего тестирования «dogfooding». Последнее подразумевает использование продукта сотрудников на ежедневной основе с целью доведения до полной готовности перед публичным релизом. На этой стадии проект уже прошел основное тестирование специальными командами оценки качества, но прежде чем выйти в широкие массы должен еще пройти дополнительное тестирование сотрудниками, работающими над другими продуктами. Иными словами, это «независимая» внутрення оценка перед релизом.

Говоря об изменениях, в клиенте системы обновлений Omaha, где тестируются сборки Chrome и Chrome OS, добавлен компонент fuchsia.cobalt.SystemDataUpdater и приложена инструкция по переводу устройств на новую ветку «dogfood-release» при помощи утилиты fx (аналог adb для Fuchsia). В систему непрерывной интеграции добавлены сборки загрузчика для ветки dogfood, а в платформу Fuchsia включены отдельные метрики для оценки результатов тестирования.

В комментариях к изменениям в Fuchsia упомянуты две ссылки для доставки обновлений fuchsia-updates.googleusercontent.com и arm64.dogfood-release.astro.fuchsia.com, во второй ссылке Astro является кодовым именем умного экрана Google Nest Hub, который, судя по всему, используется сотрудниками Google в качестве прототипа для тестирования Fuchsia вместо штатной прошивки Cast Platform. Интерфейс Nest Hub построен на базе приложения Dragonglass, использующего фреймворк Flutter, который также поддерживается в Fuchsia.

Напомним, Fuchsia представляет собой проект операционной системы с открытым исходным кодом, предназначенной для работы на широком спектре устройств — от устройств умного дома и интернета вещей до смартфонов, ноутбуков и настольных ПК. Задумка состоит в том, чтобы создать настоящую единую операционную систему, о которой многие так давно мечтают. В отличие от хорошо известным всем Android и Chrome OS, которые базируются на ядре Linux, ОС Fuchsia базируется на новом микроядре под названием Zircon, требующем меньше ресурсов для запуска. То есть, Fuchsia будет принципиально отличаться от Android. При этом ОС должна получить поддержку приложений Android. Ее интерфейс и ПО пишутся с применением Flutter SDK, позволяющего создавать кроссплатформенный код с возможностью запуска и на Android, и на iOS. Кроме того, в Fuchsia поддерживается язык Dart (он же — Sky), а также более популярные C/C++, Go и Apple Swift.

Ранее Bloomberg утверждал, что Fuchsia дебютирует в 2021 году и в конечном итоге заменит все программные платформы Google (Android, Wear OS и Chrome OS). Но затем глава направления Android и Chrome OS Хироши Локхаймер в интервью The Verge рассказал, что Fuchsia — это не замена Android или Chrome OS.

«На самом деле Fuchsia не об этом» — сказал Хироши Локхаймер, комментируя слухи о том, что Fuchsia — это потенциальная замена Android и Chrome OS, — «Предназначение Fuchsia — двигать научно-технический прогресс в плане [развития] операционных систем и вещей, которые мы можем получить из Fuchsia и использовать в других продуктах».

Анонс Fuchsia, которая в итоге вполне может получить другое название, ожидается на грядущей конференции Google I/O вместе с ОС Android 11. В этом году конференция пройдет с 12 по 14 мая, если не будет отменена из-за продолжающейся вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник: 9to5google