Новости Софт 04.09.2025 comment views icon

Google выпустила Android 16 QPR1 для Pixel: Material 3 Expressive, новые функции и много исправлений

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Google выпустила Android 16 QPR1 для Pixel: Material 3 Expressive, новые функции и много исправлений

Google выпустила большое обновление Android 16 QPR1 для устройств Pixel. Оно приносит редизайн интерфейса Material 3 Expressive и выходит вместе с пакетом новых функций Feature Drop за сентябрь 2025 года и пакетом безопасности.

Дизайн и новые функции

Главное изменение касается экрана блокировки: теперь дата, день недели и погода отображаются под большими часами или справа от них (если есть уведомления).

Также обновлены значки статус-бара: Wi-Fi и сотовая связь поменялись местами и теперь имеют сегментированный дизайн.

Меню быстрых настроек получило наибольшую перестройку:

  • теперь плитки можно масштабировать, чтобы показывать только новые значки без текстовых подписей;
  • вместо 8 плиток в конфигурации 2×4 теперь максимум — 16 плиток в сетке 4×4;
  • при первом свайпе вниз можно увидеть сразу 8 плиток рядом с уведомлениями;
  • при выборе плитки трансформируются из «таблеток» в закругленные прямоугольники;
  • плитки Bluetooth и «Режимы» позволяют тапом по иконке слева быстро включать/выключать функцию;
  • страница «Редактировать плитки» теперь сгруппирована по категориям: Подключение, Утилиты, Дисплей, Конфиденциальность, Специальные возможности, Системные приложения, Приложения пользователя. Кнопка «Сбросить» расположена внизу списка.

В то же время панель медиа получила новую кнопку: пауза в виде прямоугольника, воспроизведение — в форме таблетки. Темы стали более яркими.

Слайдер громкости, как и регулятор яркости, теперь использует новый компонент Material 3 с отображением звуковой волны, когда воспроизводится аудио.

Панель «Звук и вибрация» в настройках также обновили, сделав ее более современной и структурированной.

Оповещения теперь показывают реальную иконку приложения слева, а не стилизованную. Когда вы взмахнули одно уведомление, другие в списке плавно реагируют на движение.

Если тапнуть на чип в статус-баре для активных звонков (через «Телефон» или Gemini Live), откроется именно уведомление, а не приложение.

Виджет At a Glance в Pixel Launcher уменьшили, чтобы освободить место для еще одного ряда иконок. Варианты размера: Small, Medium, Large, XL. Поисковая строка внизу теперь размещена в таблеткообразном контейнере, а справа добавили отдельный круг для доступа к AI Mode (если доступен). Вместе с тем используется новая градиентная версия логотипа «G». Список приложений теперь открывается в виде листа (sheet), а не на полный экран.

Секция «Обои и стиль» получила полный редизайн и новые возможности:

Спецпроекты
Гаджети для нового навчального року: які ноутбуки та планшети Lenovo обрати школярам і студентам
2 тис. ІТ-компаній і 100 тис. ІТ-фахівців серед клієнтів. Як цифрові продукти UKRSIBBANK спрощують життя айтівцям
  • после выбора обои можно применить одну из пяти форм и цветов;
  • доступный эффект погоды: Локальный, Туман, Дождь, Снег или Солнце;
  • сохранился режим Cinematic с 3D-движением;
  • часы на экране блокировки можно настраивать — выбрать круглый или прямой стиль и изменить толщину;
  • уведомления на экране блокировки теперь имеют два варианта: Compact View или полный список;
  • система динамических цветов стала значительно ярче и применяется в приложениях.

В меню «Недавние» теперь есть таблетка с иконкой и названием приложения вверху слева, при нажатии открывается нисходящее меню.

Приложение «Настройки» стало удобнее: все разделы получили цветные иконки, а страницы — контейнеры для группировки опций. Раздел «Звук и вибрация» организовали более логично.

Весь интерфейс имеет более толстые индикаторы и новые переключатели с галочкой или крестиком в ползунке.

Развертывание Android 16 QPR1

Обновление Android 16 QPR1 уже доступно для таких устройств: Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, 8, 8 Pro, 8a, 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a.

Оно уже было доступно на Pixel 10, 10 Pro и 10 Pro XL, но эти модели получают только сентябрьский патч безопасности.

Чтобы проверить наличие OTA-обновления, нужно открыть Настройки > Система > Обновление системы и нажать кнопку «Проверить обновление». Пользователи бета-версии Android 16 QPR1 Beta 3.1 получат небольшое обновление до финального релиза.

Android Beta Program продолжит тестирование QPR-обновлений и Feature Drops. Чтобы получить стабильную версию, пользователям Android 16 QPR1 Beta 3+ нужно сперва выйти из программы. OTA-переход на стабильную сборку не удаляет данные.

Исправления для Pixel

Google исправила 24 ошибки на Pixel во многих сферах: Аудио, Аккумулятор и зарядка, Биометрия, Bluetooth, Камера, Дисплей и графика, Framework, Kernel, Система, Телефония, Интерфейс пользователя.

Всего в сентябрьском патче устранено 68 уязвимостей (датированных 2025-09-01) и 52 уязвимости (датированных 2025-09-05). Две из них уже могли быть использованы в ограниченных таргетированных атаках.

Дополнительно для устройств Google выпущено 23 исправления безопасности.

Источник: 9to5google 1, 2

Популярные новости

arrow left
arrow right
Windows 11 25H2 уже у вас на ПК, только вы об этом не знаете
Google едва не запустил собственный «ChatGPT» раньше OpenAI, — бывший разработчик, CEO Microsoft AI
Google предоставила ИИ Gemini полный доступ к приложениям Android — без согласия пользователей
Google бесплатно возьмет еще 5000 украинцев на курсы ИИ Prompting Essentials и AI Essentials
ИИ Google Gemini научился писать комиксы и детские книги
Больше ИИ в поиск: Google Web Guide «будет удобно группировать ссылки»
Много новых изображений Google Pixel 10, Watch 4 и Buds 2a — не только серые
Новое в iOS 26 beta 4: Apple Intelligence вернулся с оговорками, изменения в Liquid Glass
"Я позор профессии и этой планеты": код с ошибками довел ИИ Gemini до истерики в "петле самообмана"
Обновление Windows 11 вызывает сбои SSD во время копирования многих файлов
Поиск Google AI Mode становится умнее — поддержка PDF, изображений и видео на подходе
Google представила Pixel 10 Pro Fold по цене от $1799 — мощный, прочный и яркий, но в октябре
"Защитите детей, или будете отвечать": 44 генпрокурора США обратились к OpenAI и другим ИИ-компаниям
В ЕС начали «маркировать» смартфоны данными об энергоэффективности — один бренд вдвое выносливее, чем iPhone и Pixel
Иск к Microsoft из-за прекращения поддержки Windows 10: злоупотребление монополией и пренебрежение безопасностью
YouTube разворачивает плеер «как в Apple» и убирает страницу «Тренды»
Google Pixel 10 получат ИИ-помощника по редактированию фото текстовыми подсказками
В ленту Google Discover добавляют ИИ-обзоры — еще меньше трафика для новостных сайтов
Конец Windows 11 SE: Microsoft выводит с рынка свою попытку конкуренции с Chrome OS
Впервые за 4 года Windows 11 опередила Windows 10 — но не в Украине
Gemini взломали, чтобы захватить контроль над Google Home
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить