Google выпустила Android 16 QPR1 для Pixel: Material 3 Expressive, новые функции и много исправлений

Google выпустила большое обновление Android 16 QPR1 для устройств Pixel. Оно приносит редизайн интерфейса Material 3 Expressive и выходит вместе с пакетом новых функций Feature Drop за сентябрь 2025 года и пакетом безопасности.

Дизайн и новые функции

Главное изменение касается экрана блокировки: теперь дата, день недели и погода отображаются под большими часами или справа от них (если есть уведомления).

Также обновлены значки статус-бара: Wi-Fi и сотовая связь поменялись местами и теперь имеют сегментированный дизайн.

Меню быстрых настроек получило наибольшую перестройку:

теперь плитки можно масштабировать, чтобы показывать только новые значки без текстовых подписей;

вместо 8 плиток в конфигурации 2×4 теперь максимум — 16 плиток в сетке 4×4;

при первом свайпе вниз можно увидеть сразу 8 плиток рядом с уведомлениями;

при выборе плитки трансформируются из «таблеток» в закругленные прямоугольники;

плитки Bluetooth и «Режимы» позволяют тапом по иконке слева быстро включать/выключать функцию;

страница «Редактировать плитки» теперь сгруппирована по категориям: Подключение, Утилиты, Дисплей, Конфиденциальность, Специальные возможности, Системные приложения, Приложения пользователя. Кнопка «Сбросить» расположена внизу списка.

В то же время панель медиа получила новую кнопку: пауза в виде прямоугольника, воспроизведение — в форме таблетки. Темы стали более яркими.

Слайдер громкости, как и регулятор яркости, теперь использует новый компонент Material 3 с отображением звуковой волны, когда воспроизводится аудио.

Панель «Звук и вибрация» в настройках также обновили, сделав ее более современной и структурированной.

Оповещения теперь показывают реальную иконку приложения слева, а не стилизованную. Когда вы взмахнули одно уведомление, другие в списке плавно реагируют на движение.

Если тапнуть на чип в статус-баре для активных звонков (через «Телефон» или Gemini Live), откроется именно уведомление, а не приложение.

Виджет At a Glance в Pixel Launcher уменьшили, чтобы освободить место для еще одного ряда иконок. Варианты размера: Small, Medium, Large, XL. Поисковая строка внизу теперь размещена в таблеткообразном контейнере, а справа добавили отдельный круг для доступа к AI Mode (если доступен). Вместе с тем используется новая градиентная версия логотипа «G». Список приложений теперь открывается в виде листа (sheet), а не на полный экран.

Секция «Обои и стиль» получила полный редизайн и новые возможности:

после выбора обои можно применить одну из пяти форм и цветов;

доступный эффект погоды: Локальный, Туман, Дождь, Снег или Солнце;

сохранился режим Cinematic с 3D-движением;

часы на экране блокировки можно настраивать — выбрать круглый или прямой стиль и изменить толщину;

уведомления на экране блокировки теперь имеют два варианта: Compact View или полный список;

система динамических цветов стала значительно ярче и применяется в приложениях.

В меню «Недавние» теперь есть таблетка с иконкой и названием приложения вверху слева, при нажатии открывается нисходящее меню.

Приложение «Настройки» стало удобнее: все разделы получили цветные иконки, а страницы — контейнеры для группировки опций. Раздел «Звук и вибрация» организовали более логично.

Весь интерфейс имеет более толстые индикаторы и новые переключатели с галочкой или крестиком в ползунке.

Развертывание Android 16 QPR1

Обновление Android 16 QPR1 уже доступно для таких устройств: Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, 8, 8 Pro, 8a, 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a.

Оно уже было доступно на Pixel 10, 10 Pro и 10 Pro XL, но эти модели получают только сентябрьский патч безопасности.

Чтобы проверить наличие OTA-обновления, нужно открыть Настройки > Система > Обновление системы и нажать кнопку «Проверить обновление». Пользователи бета-версии Android 16 QPR1 Beta 3.1 получат небольшое обновление до финального релиза.

Android Beta Program продолжит тестирование QPR-обновлений и Feature Drops. Чтобы получить стабильную версию, пользователям Android 16 QPR1 Beta 3+ нужно сперва выйти из программы. OTA-переход на стабильную сборку не удаляет данные.

Исправления для Pixel

Google исправила 24 ошибки на Pixel во многих сферах: Аудио, Аккумулятор и зарядка, Биометрия, Bluetooth, Камера, Дисплей и графика, Framework, Kernel, Система, Телефония, Интерфейс пользователя.

Всего в сентябрьском патче устранено 68 уязвимостей (датированных 2025-09-01) и 52 уязвимости (датированных 2025-09-05). Две из них уже могли быть использованы в ограниченных таргетированных атаках.

Дополнительно для устройств Google выпущено 23 исправления безопасности.

Источник: 9to5google 1, 2