СМИ: Google Wallet может снова вернуться, но уже в составе Google Pay

Судя по всему, Google работает над возвращением цифрового кошелька Wallet в той или иной форме. Хотя ранее компания сделала это приложение частью Google Pay. Согласно имеющейся информации, Google создаёт интерфейс Wallet для Google Play Services, который будет служить способом доступа и управления платёжными и проездными картами, пропусками, вознаграждениями за членство и др.

В настоящее время пользователи управляют большинством из этих инструментов в Google Pay. Вполне, вероятно, что в дальнейшем пользователи будут получать доступ к новому интерфейсу Wallet из того же приложения Google Pay, которое и далее будет использоваться для бесконтактных платежей. Предполагается, что карты, добавленные в Wallet будут доступны из других мест. На это намекает опубликованный скриншот, где показана ссылка с текстом «узнайте, как операции в вашем Wallet будут отображаться в Google».

