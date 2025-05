Google идет в Голливуд — компания создала подразделение фильмов и ТВ 100 Zeros

Google заключила соглашение о многолетнем партнерстве с Range Media Partners, и запустила подразделение фильмов и телепередач 100 Zeros.

Издание Business Insider сообщает, что новая инициатива должна определить проекты, которые Google сможет финансировать или создавать. Ранее поисковый гигант инвестировал определенную сумму в фильм ужасов 2024 года «Кукушка», где 100 Zeros указанный среди продюсеров. Google намерен воспользоваться этой возможностью для продвижения своих услуг среди новой аудитории.

В апреле Google вместе с Range Media объявили о новой программе AI On Screen для финансирования короткометражных фильмов, исследующих взаимосвязь между людьми и искусственным интеллектом. Тогда Google говорил, что некоторые из этих фильмов могут стать полнометражными. В заметке в X Google уточняет формат 100 Zeros:

This is not a new studio, it’s an initiative driven by our Platforms & Devices team which includes Android. We’re working with Range to assist the creative community in integrating cutting-edge technologies and platforms, like XR and AI, into their filmmaking.

