Новости IT-бизнес 06.05.2025 в 13:17 comment views icon

Google идет в Голливуд — компания создала подразделение фильмов и ТВ 100 Zeros

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Андрій Русанов

Автор сайта

Google идет в Голливуд — компания создала подразделение фильмов и ТВ 100 Zeros

Google заключила соглашение о многолетнем партнерстве с Range Media Partners, и запустила подразделение фильмов и телепередач 100 Zeros.

Издание Business Insider сообщает, что новая инициатива должна определить проекты, которые Google сможет финансировать или создавать. Ранее поисковый гигант инвестировал определенную сумму в фильм ужасов 2024 года «Кукушка», где 100 Zeros указанный среди продюсеров. Google намерен воспользоваться этой возможностью для продвижения своих услуг среди новой аудитории.

«Благодаря нашему постоянному партнерству с Range мы стремимся сотрудничать с голливудским творческим сообществом вдумчиво и продуктивно, придерживаясь нашего постоянного обязательства ответственно поддерживать творческое самовыражение и исследовать возможности технологий через рассказ историй», — рассказал изданию представитель Google.

В апреле Google вместе с Range Media объявили о новой программе AI On Screen для финансирования короткометражных фильмов, исследующих взаимосвязь между людьми и искусственным интеллектом. Тогда Google говорил, что некоторые из этих фильмов могут стать полнометражными. В заметке в X Google уточняет формат 100 Zeros:

«Это не новая студия, это инициатива, выдвинутая нашей командой по платформам и устройствам, включая Android. Мы сотрудничаем с Range, чтобы помочь творческому сообществу интегрировать передовые технологии и платформы, такие как XR и искусственный интеллект, в свое кинопроизводство».

Название 100 Zeros намекает собственно на название Google. Это измененная версия написания названия числа гугол — 1 со 100 нулями. Возможно, Google вдохновляет пример Apple TV+, известного, в частности, фантастическими сериалами, но судя по имеющейся информации речь идет не только или же не столько о создании фильмов, но о внедрении связанных технологий.

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