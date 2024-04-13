Трейлер первого фильма, созданного искусственным интеллектом — премьера состоится летом

Актеры, художники и писатели справедливо обеспокоенные тем, что генеративный искусственный интеллект отберет их работу. До сих пор крупные развлекательные компании не выпустили ни одного фильма, полностью или преимущественно созданного ИИ, но это скоро может измениться. Сегодня компания TCL, известная своими телевизорами, выпустила трейлер оригинальной функции для ее клиентов: созданной искусственным интеллектом романтической комедии под названием «Следующая остановка в Париже».

Фильм должен выйти этим летом и будет транслироваться в в бесплатном приложении компании TCLtv+ на телевизорах TCL с ОС Google TV. Прямо сейчас TCLtv+ предлагает ряд телевизионных приложений, а также некоторые бесплатные фильмы. «Следующая остановка в Париже» станет первым оригинальным контентом.

В трейлере рассказывается история двух молодых привлекательных американцев, которые встречаются в поезде до Парижа и влюбляются. Ее имя Клэр, его имя никогда не упоминается, за исключением того, что его называют «темным таинственным человеком, который никогда не показывает свою уязвимость».

Двое наслаждаются городом, который должен быть Парижем: посещают парк развлечений, катаются на лодке, гуляют по парку и танцуют. Возникает конфликт, и парень убегает от Клэр на мотоцикле, но затем возвращается снова, чтобы сказать, что он никогда не бросит ее.

Существует вероятная сцена ретроспективы, в которой Клэр изображена с бриллиантовым кольцом и выходит замуж. Возможно, она беглая невеста, вдова или разведенная, которая начинает все сначала в Париже? Есть также совет от старшей женщины, которая говорит Клэр: «На жизненном пути сердце иногда движется слишком быстро, иногда слишком медленно, но если вы правильно рассчитываете время, именно тогда приходит любовь».

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Несмотря на то, что киностудии критикуют за использование искусственного интеллекта, TCL решила обратить внимание на эту технологию и осветить ее использование. В трейлере отмечается, что это «История любви на основе искусственного интеллекта», а директор по контенту TCL Крис Регина рекламировал использование искусственного интеллекта как исключительный момент. Ранее Регина занимал руководящие должности в NBC и Netflix.

Источник: Tom`s Hardware