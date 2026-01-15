Google исправила множество багов Pixel в Android 16 QPR3 Beta 2

Google объявила о выходе Android 16 QPR3 Beta 2. Обновление для Android 16 сосредотачивается на стабильности, производительности и удобстве использования. Компания заявляет, что новый квартальный релиз исправляет ряд ошибок и сбоев, обнаруженных после выхода предыдущего обновления.

Так, Android 16 QPR3 Beta 2 устраняет сбои системы, графические артефакты в шторке уведомлений и меню программ, а также ошибки, из-за которых смартфоны игнорировали лимиты зарядки или чрезмерно разряжались. Отдельное внимание Google уделила связи. Обновление исправляет баг с медленным соединением Wi-Fi и проблему пропущенных звонков.

Среди ключевых изменений Android 16 QPR3 Beta 2:

устранена ошибка, из-за которой список программ зависал при прокрутке;

Android Auto некорректно фиксировал чрезмерное экранное время, что негативно влияло на автономность;

исправлены графические сбои и падение производительности при работе со шторкой уведомлений в полноэкранном режиме или PiP;

оптимизированы фоновые процессы, что решило проблему ночного разряда батареи;

исправлена ошибка, из-за которой устройства заряжались до 100% вместо установленного лимита;

устранен баг с медленной скоростью Wi-Fi;

исправлен сбой при открытии настроек радиомодуля;

устранена задержка и отсутствие обратной связи при переключении звука на громкоговоритель во время звонков;

решена проблема мерцания экрана при выходе из Always-On Display;

исправлены сбои запуска отдельных приложений, в частности программ Microsoft под управлением Intune;

улучшена работа беспроводной и проводной зарядки;

устранены системные сбои на складных смартфонах при сгибании с открытым приложением.

Вместе с исправлениями обновление активирует несколько изменений. В частности, поддержка Quick Share с функциональностью AirDrop, которая ранее появилась на Pixel 10, теперь стала доступной для серии Pixel 9. Также пользователи заметят визуальные изменения на странице системных настроек.

Версия Android 16 QPR3 Beta 2 распространяется на широкий перечень устройств — от Pixel 6 до Pixel 10 Pro Fold, включая Pixel Tablet, Pixel Fold и Android Emulator. Для серии Pixel 10 OTA-образы недоступны, установка возможна только через обновление непосредственно на устройстве. Для Pixel 6, 6 Pro, 6a, Pixel 7 и 7 Pro обновление имеет номер сборки CP11.251209.007. Для других устройств — CP11.251209.007.A1. Бета включает патч безопасности за январь 2026 года.

Стабильный релиз Android 16 QPR3 ожидается в марте 2026 года. В то же время Google отмечает, что квартальные обновления обычно достаточно стабильны и «пригодны для повседневного использования».

Источник: androidauthority, 9to5google