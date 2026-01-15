Новости Софт 15.01.2026 comment views icon

Google исправила множество багов Pixel в Android 16 QPR3 Beta 2

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Google виправила безліч багів Pixel у Android 16 QPR3 Beta 2

Google объявила о выходе Android 16 QPR3 Beta 2. Обновление для Android 16 сосредотачивается на стабильности, производительности и удобстве использования. Компания заявляет, что новый квартальный релиз исправляет ряд ошибок и сбоев, обнаруженных после выхода предыдущего обновления.

Так, Android 16 QPR3 Beta 2 устраняет сбои системы, графические артефакты в шторке уведомлений и меню программ, а также ошибки, из-за которых смартфоны игнорировали лимиты зарядки или чрезмерно разряжались. Отдельное внимание Google уделила связи. Обновление исправляет баг с медленным соединением Wi-Fi и проблему пропущенных звонков.

Среди ключевых изменений Android 16 QPR3 Beta 2:

  • устранена ошибка, из-за которой список программ зависал при прокрутке;
  • Android Auto некорректно фиксировал чрезмерное экранное время, что негативно влияло на автономность;
  • исправлены графические сбои и падение производительности при работе со шторкой уведомлений в полноэкранном режиме или PiP;
  • оптимизированы фоновые процессы, что решило проблему ночного разряда батареи;
  • исправлена ошибка, из-за которой устройства заряжались до 100% вместо установленного лимита;
  • устранен баг с медленной скоростью Wi-Fi;
  • исправлен сбой при открытии настроек радиомодуля;
  • устранена задержка и отсутствие обратной связи при переключении звука на громкоговоритель во время звонков;
  • решена проблема мерцания экрана при выходе из Always-On Display;
  • исправлены сбои запуска отдельных приложений, в частности программ Microsoft под управлением Intune;
  • улучшена работа беспроводной и проводной зарядки;
  • устранены системные сбои на складных смартфонах при сгибании с открытым приложением.

Вместе с исправлениями обновление активирует несколько изменений. В частности, поддержка Quick Share с функциональностью AirDrop, которая ранее появилась на Pixel 10, теперь стала доступной для серии Pixel 9. Также пользователи заметят визуальные изменения на странице системных настроек.

Версия Android 16 QPR3 Beta 2 распространяется на широкий перечень устройств — от Pixel 6 до Pixel 10 Pro Fold, включая Pixel Tablet, Pixel Fold и Android Emulator. Для серии Pixel 10 OTA-образы недоступны, установка возможна только через обновление непосредственно на устройстве. Для Pixel 6, 6 Pro, 6a, Pixel 7 и 7 Pro обновление имеет номер сборки CP11.251209.007. Для других устройств — CP11.251209.007.A1. Бета включает патч безопасности за январь 2026 года.

Стабильный релиз Android 16 QPR3 ожидается в марте 2026 года. В то же время Google отмечает, что квартальные обновления обычно достаточно стабильны и «пригодны для повседневного использования».

Источник: androidauthority, 9to5google

Популярные новости

arrow left
arrow right
Google разворачивает запись звонков для Pixel 6 и более новых моделей
Обновление Windows 11 отправило "в кому" Dev Kit на Snapdragon X Elite ARM64
"Живой" перевод сразу в наушники: Google Translate обновили с ИИ Gemini
Большая работа над ошибками в Apple iOS 27, — Марк Гурман о новой ОС для iPhone
Совместимость с Apple AirDrop ломает Wi-Fi на Pixel 10
Windows 1.0 исполнилось 40 лет: от графической оболочки DOS до агентного недоразумения
Странный баг в iOS 26 заставляет фото с Android "краснеть" при отправке на iPhone
ChatGPT бьет по Google: директор по приложениям OpenAI рассказал о новых функциях поиска
Обновление Android 16 QPR2 ускорило смартфоны Google Pixel: тесты показали +20% к производительности
Google Pixel 4 возвращается к жизни с новой прошивкой LineageOS 23
Google Pixel 10 получили Android 16 QPR2: много улучшений интерфейса и пользовательского опыта
Apple подтвердила новую Siri на Gemini — Илон Маск уже отреагировал
Первый взгляд на редактор лиц Google Photos — удобное раздельное редактирование на групповых фото
Вайбкодинг в Google Antigravity удалил все файлы на диске D без разрешения пользователя
Выдыхаем: Google все же позволит "проверенным пользователям" устанавливать APK
Windows 11 проиграла всем: тест быстродействия шести ОС Microsoft
Google уменьшил бесплатные лимиты на Gemini 3 Pro из-за "высокого спроса"
Программа Winslop для очистки Windows 11 основана на открытом скрипте Remove Windows AI и предлагает больше функций
Google представляет Gemini 3: "самая умная" и "фактически точная" модель ИИ
Windows 11 потеряла кнопку входа с паролем из-за бага — Microsoft советует тыкать вслепую
"Блокнот" Windows 11 получает таблицы
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить