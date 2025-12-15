Обновление Android 16 QPR2 ускорило смартфоны Google Pixel: тесты показали +20% к производительности

Смартфоны Google Pixel традиционно ассоциируются с «чистым» Android, фирменными процессорами Tensor G-серии и хорошими возможностями камеры. В то же время их производительность часто критиковали — она уступала флагманам конкурентов. Похоже, ситуация начинает меняться. Недавнее обновление Android 16 QPR2 неожиданно принесло ощутимый прирост быстродействия, в частности для Pixel 10 Pro XL.

В последние недели Google начала распространять обновление Android 16 QPR2 для смартфонов Pixel. Пользователи и тестировщики заметили существенный рост производительности, особенно в графике. Редакция ресурса Android Authority провела тесты Pixel 10 Pro XL и зафиксировала несколько важных изменений.

Производительность процессорной части выросла умеренно. В Geekbench 6 быстродействие одного ядра повысилось на 2%, а многоядерный результат демонстрирует прирост на 5%.

Зато в тесте PCMark Work 3.0, который имитирует реальные повседневные задачи — веб-серфинг, работу с фото и документами — результат вырос сразу на 19,6%. Именно этот показатель лучше отображает реальную скорость смартфона в ежедневном использовании.

Графическая производительность также заметно улучшилась. В тесте 3DMark Wild Life результаты выросли приблизительно на 5-7%, в среднем на 6%. Самое интересное демонстрирует тест OpenCL. Несмотря на то, что версия драйвера GPU не изменилась, результат подскочил с 3063 до 4061 балла. Это почти треть прироста без каких-либо аппаратных изменений.

Как объясняют профильные источники, причина кроется в более глубоких оптимизациях Android 16. Система получила более эффективный механизм сбора мусора в памяти. Это уменьшает нагрузку на процессор, сокращает микрофризы и делает интерфейс более плавным.

Важно, что эти улучшения не ограничиваются только новыми моделями. Пользователи Pixel 8a также сообщают о росте результатов в бенчмарках и более стабильном FPS в тестах 3DMark.

Пока неизвестно, работают ли эти оптимизации исключительно с процессорами Tensor, или появятся и на других Android-смартфонах. Если изменения носят универсальный характер, будущие обновления Android могут дать реальный прирост производительности без замены старых устройств.

Android 16 QPR2 показывает, что программные оптимизации способны существенно изменить восприятие устройства. Apple давно славится тем, что наилучшим образом оптимизирует взаимодействие своих программных и аппаратных платформ. Теперь, похоже, Google тоже наконец начала полностью раскрывать потенциал своих чипов Tensor.

Источник: gizmochina