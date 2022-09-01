Новости

Google запретит приложениям VPN блокировать рекламу в Android — с 1 ноября

Google запретит приложениям VPN блокировать рекламу в Android — с 1 ноября

В Google Play будут запрещены приложения VPN, которые блокируют рекламу. Политика компании для разработчиков, объявленная в июле 2022 года, с 1 ноября не дает разрешения на создание безопасного туннеля на уровне устройства к удаленному серверу, служащие для иных целей, кроме предоставления виртуальной частной сети.

Помогаем

«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

По мнению Google, VPN-приложения не должны собирать личные или конфиденциальные данные без явного раскрытия информации и без согласия пользователя. Кроме того, они не должны перенаправлять трафик или манипулировать им в целях, влияющих на монетизацию других сервисов.

Google Play

Ситуация беспокоит и добросовестных разработчиков VPN. Например, шведский сервис Blokada считает, что новое правило помешает работе предыдущей версии его программы (в новой все изменения политики учтены). Известный поисковик DuckDuckGo прокомментировал новость: «Мы не верим, что политика повлияет на нас, но наша команда продолжает ее изучение».

Курс
Java вечірній
Навчайтесь топової професії у вільний від роботи час
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
Java вечірній

Android – не единственная ОС, ограничивающая VPN. Политика Apple требует, чтобы VPN-приложения использовали API NEVPNManager, и чтобы разработчики не были частными лицами, а представляли компании.

Браузер Microsoft Edge получит встроенный VPN на базе Cloudflare

Источник: Techradar


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить