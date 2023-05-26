Google запускает в Украине новый Профессиональный сертификат по кибербезопасности

В современной цифровой среде растет количество киберугроз. Глобально в 2022 году количество кибератак выросло почти на 40%, и ожидается, что в последующие годы ситуация еще усугубится. Через год после начала полномасштабной войны количество фишинговых атак против пользователей в Украине со стороны россии увеличилось более чем в 3 раза, а против пользователей в странах НАТО – в 4 раза. Поэтому необходимо повышать уровень кибербезопасности среди населения и бизнеса.

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Для улучшения ситуации в этой сфере компания Google объявила о запуске нового Профессионального сертификата от Google по кибербезопасности в Украине. Программа онлайн-обучения разработана специалистами Google с десятилетним опытом. Она поможет подготовить слушателей без соответствующего опыта к работе начального уровня в области кибербезопасности менее чем за 6 месяцев.

На протяжении курса слушатели приобретут базовые навыки по кибербезопасности, например, как определить общие риски, угрозы и уязвимые места, а также методы, которые помогут их уменьшить. Профессиональные сертификаты от Google по кибербезопасности доступны для украинцев на Coursera на английском языке, так что базовое знание языка будет необходимо.

Чтобы помочь людям пройти эти курсы, Google.org предоставляет 5000 стипендий уязвимым категориям украинцев через грант INCO. Эти стипендии покрывают доступ и полную поддержку к обучению от Google на Coursera.

Также в рамках инициатив компании по безопасности в интернете разработан специальный тренинг «Повышайте онлайн-безопасность своего бизнеса». Он призван помочь владельцам малого и среднего бизнеса усовершенствовать навыки кибербезопасности. Тренинг уже доступен на 19 языках, включая украинский.

Больше ресурсов по безопасности в интернете можно найти на образовательном хабе Google Знания.