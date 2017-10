Google запустила программу сертификации сторонних аксессуаров Made for Google

Начиная с сегодняшнего дня заработала программа сертификации сторонних аксессуаров Made for Google, слухи о которой появились в начале этой недели. Как и предполагалось, Made for Google – это, по сути, аналог программы Made for iPhone/iPad (MFi), в рамках которой устройства различных производителе сертифицируются на совместимость с продуктами Apple.

По аналогии с Apple MFi, продукты, сертифицированные на использование с устройствами Google, будут иметь соответствующую отметку (Made for Google) на коробке.

О запуске программы Made for Google было объявлено на вчерашней презентации. Одновременно Google назвала имена первых 26 партнеров, которые будут продавать аксессуары Made for Google. Вы можете увидеть их на скриншоте из вчерашней трансляции выше.

Некоторые партнеры уже успели подготовить собственные решения, которые уже доступны для покупки в фирменном онлайн-магазине Google Store. Среди этих самых аксессуаров Made for Google есть чехлы для смартфонов, кабели с разъемом USB-C, наушники, различные переходники, адаптеры питания, наборы сменных объективов, защитные стекла для экранов и ЗУ для зарядки в автомобиле. В общем, ассортимент достаточно широк.

В теории эта программа должна предотвратить какие-либо проблемы в работе, поскольку наличие логотипа Made for Google подразумевает, что тот или иной аксессуар предварительно тестировался на совместимость с продуктами Google. Негативной же стороной является то, что такие аксессуары по понятным причинам будут стоить дороже.

Источник: GSM Arena