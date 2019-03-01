Google запустила в Украине новые тарифы Google One на облачное хранилище Google Drive (от 45 грн/мес за 100 ГБ)

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В середине прошлого года компания Google запустила новые тарифы Google One на свое облачное хранилище Google Drive, при этом в момент запуска они были доступны только в отдельных странах мира. Теперь компания наконец начала переводить на новые тарифы и украинских пользователей, сообщает AIN.UA.

Напомним, что ключевая особенность Google One — упрощенная тарифная сетка, в которую добавила новый тариф на 200 ГБ и существенно снизили стоимость пакета на 2 ТБ. Актуальный список цен на тарифы в Украине выглядит следующим образом:

100 ГБ — 45 грн/мес;

200 ГБ — 80 грн/мес;

2 ТБ — 299 грн/мес;

10 ТБ — 2299 грн/мес;

20 ТБ — 4599 грн/мес;

30 ТБ — 6899 грн/мес.

Отметим, что доступное пространство можно делить между пользователями в семейной группе. Также подписчики Google One получают право приоритетной поддержки по телефону, в чате или по email-переписке. В качестве бонуса, Google предоставляет скидку на отели — до 40% в избранных заведениях.

С новыми тарифами Google One становится одним из самых выгодных облачных хранилищ для украинских пользователей. Для сравнения, Dropbox продает 1 ТБ за $10/мес, в iCloud Drive сопоставимая цена ($2,99 за 200 ГБ и $9,99 за 2 ТБ), но существенно ограничена функциональность. Microsoft дает 1 ТБ в облачном сервисе OneDrive при подписке на пакет приложений Office 365 за 259 грн/мес или 2599 год.

Для того, чтобы перейти на тарифы Google One, стоит подписаться на получение инвайта на специальной странице и ожидать получения официального приглашения от Google.

Источник: Google, AIN.UA