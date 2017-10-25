Google готовит к запуску в Украине сервис Android Pay для бесконтактной оплаты со смартфонов

На смартфоны пользователей в Украине начало приходить приложение сервиса Android Pay, который предназначен для бесконтактных платежей через NFC, а также для покупок в приложениях. Судя по всему происходит тестовое развёртывание сервиса, так как программа Android Pay сейчас в основном загружается на устройства Nexus. Впрочем, как рассказал ITC.UA пользователь твиттера Тарас Демчук, у него Android Pay установился на OnePlus 5 и появился в магазине Google Play.

Интерфейс приложения полностью переведён на украинский язык, и в нём даже можно добавить платёжную карту, на которой блокируется определённая сумма денег, но дальше этого процедура регистрации карты не проходит.

У нас пока нет информации о том, когда именно в Украине заработает Android Pay, но судя по тому, что пользователи уже начали получать приложение, это произойдёт в ближайшее время.