Полиция этой европейской страны думает, что каждый владелец Google Pixel — наркоторговец

Со смартфонами на улицах Испании нужно быть очень осторожными, учитывая частые случаи краж прямо с рук, однако риск попасть в неприятности возрастет в разы, если вы счастливый обладатель Google Pixel.

Оказывается, полиция Испании, в частности в автономном регионе Каталония, очень бдительна к владельцам этих устройств, поскольку, как бы это странно не звучало — смартфоны Google уж слишком популярны среди наркоторговцев.

«Каждый раз, когда мы видим Google Pixel, мы подозреваем, что он может принадлежать наркоторговцу», — сказал сотрудник полиции в комментарии испанским СМИ (через Android Authority).

В чем же причина такой популярности? Это мало связано с тем, как Google производит свои телефоны, а скорее — с самой открытостью системы Android, которая позволяет использовать альтернативные операционные системы. Испанские преступники, к примеру, являются активными пользователями GrapheneOS — операционной системы, ориентированной на конфиденциальность и безопасность, что не требует Google Apps и обеспечивает зашифрованную систему связи, которую используют криминальные группировки.

К тому же, как отмечает издание Xatak Android, эти смартфоны настроены на полный сброс настроек, если PIN-код введен несколько раз неправильно. Полиция также обнаружила, что наркоторговцы обращались в местные специализированные магазины, чтобы изъять такие компоненты, как микрофон, GPS и камера.

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GrapheneOS официально поддерживает большинство современных моделей Pixel, а в разделе часто задаваемых вопросов указано, что именно эта серия устройств является «рекомендованной» из-за безопасности и длительного гарантийного срока обновлений. Вспоминают здесь в частности Pixel 8 и Pixel 9 с их инновационной аппаратной функцией защиты памяти с тегами, которая появилась с переходом на процессоры ARM V9.

В ответ полиция устанавливает шпионское ПО на смартфоны подозреваемых, чтобы получить полный доступ к приложениям, медиа, документам и другой информации. Тактика, которую давно ставят под сомнение юристы, довольно распространена в Европе — к примеру, в 2020 году в рамках «Дела Encrochat» французские правоохранители провели более 6500 арестов и изъяли тонны наркотиков.

После публикации материалов в СМИ разработчики GrapheneOS предоставили собственный комментарий: