Государственная миграционная служба Украины напомнила, что с 1 июля 2019 года возрастает стоимость оформления биометрических загранпаспортов и ID-карт (сравнение тарифов)

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Государственная миграционная служба Украины напомнила, что 1 июля 2019 года вступает в силу постановление Кабинета Министров Украины от 24.04.2019 №371 «О внесении изменений в приложение к Постановлению КМУ от 2 ноября 2016. №770 », согласно которой определены новые суммы стоимости административных услуг в сфере миграции.

В частности, согласно внесенным изменениям, с 1.07.2019 года стоимость оформления документов с бесконтактным электронным носителем вырастет на 30%. Такими документами являются паспорт гражданина Украины (ID-карта), паспорт гражданина Украины для выезда за границу, биометрические удостоверения для иностранцев (на временное и постоянное проживание). Соответствующим образом изменится стоимость бланков документов с бесконтактным электронным носителем, а также стоимость оформления ряда других документов для иностранцев и лиц без гражданства в Украине.

Отметим, что согласно ст. 20 Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус», предельная стоимость административных услуг зависит от размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. При этом средства, полученные как часть административного сбора, направляются в местные бюджеты.

Для граждан, которые уже осуществили оплату административного сбора с целью получения услуги, но не успели оформить документ до 30 июня 2019 года, предусмотрена возможность осуществить доплату для получения государственной услуги.

В ГМСУ напомнили, что стоимость оформления документов повышается впервые начиная с 2016 года. По подсчетам экспертов, такое повышение увеличит поступления в местные бюджеты в 2019 году на сумму около 200 млн грн, которые будут направлены на выполнение программ местного значения.

Источник: ГМСУ